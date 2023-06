Drama pur: Grasleben siegt – und steigt doch ab

Das war ein Drehbuch, wie es nur für den letzten Spieltag einer Fußballsaison geschrieben werden kann. Drei Mannschaften mussten vor dem Anpfiff noch um den Kreisliga-Klassenerhalt zittern: der TSV Grasleben, der TuS Essenrode und die TB Wendhausen. Der TSV hatte die schlechteste Ausgangslage, musste bei der SG Sundern gewinnen, um noch eine Chance zu haben. Es wurde für alle Beteiligten eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

SG Sundern – TSV Grasleben 2:3 (2:1). Tore: 0:1 Eigentor Schölzel (17.), 1:1 D. Gabriel (44.), 2:1 Kröhl (45.+1), 2:2 Weiß (65.), 2:3 Alt (90.).

In der 17. Minute sprang Grasleben über den Strich, als Sunderns Jan-Niklas Schölzel eine scharfe Hereingabe von Rouven Vogel ins eigene Tor ablenkte. Klare Abschlüsse gab es in der Folge für beide Teams kaum, dafür aber viel „lang und hoch“. Kurz vor der Pause jagte dann Dustin Kujath einen Schuss aus 13 Metern knapp über den SG-Kasten, kurz darauf vereitelte Sunderns Keeper Slim Msalmi einen Schuss von Yannick Müller aus kurzer Distanz – daraus ergab sich ein Konter, den Darius Gabriel zum Ausgleich abschloss. Der TSV wäre zu diesem Zeitpunkt wieder abgestiegen gewesen, weil sowohl Essenrode als auch Wendhausen in ihren Partien führten. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte zirkelte dann Glenn Kröhl einen Freistoß aus 19 Metern sehenswert in den linken Torgiebel – das 2:1 für die SG Sundern.

„Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass wir uns mit einem Sieg verabschieden wollen – egal, wie die Spiele auf den anderen Plätzen ausgehen. Sie haben noch mal alles aus sich herausgeholt“, berichtete TSV-Coach Lars Schräder. Dennis Weiß ließ mit seinem Ausgleichstreffer die Hoffnungen der Gäste wieder aufflammen. „Wir hatten aber noch etliche Torchancen, hätten auch schon vor Graslebens Ausgleich unseren dritten Treffer nachlegen können“, sagte SG-Trainer Fabian Döhrmann. Stattdessen löste Grasleben gegen Ende seine Viererkette auf, versuchte noch mal alles – und belohnte sich: Lukas Alt köpfte eine Hereingabe gegen die Laufrichtung Msalmis zum TSV-Sieg ein.

Der TSV ist informiert und weiß schnell um den Abstieg

Wirkliche Freude löste der Treffer bei Grasleben aber nicht mehr aus, denn: „Sundern stand in Kontakt mit jemandem von Wendhausen, und ich bekam immer Infos von Essenrodes Spiel beim HSV – wir waren also immer auf dem Stand der Dinge“, erzählte Schräder. „Wir wussten daher schon beim Abpfiff unseres Spiels, dass es nicht gereicht hat. Es ist schon sehr bitter, denn heute kann ich meiner Mannschaft absolut nichts vorwerfen. Wir haben den Klassenerhalt aber auch nicht heute, sondern in den Spielen gegen Esbeck, den FC Nordkreis oder vergangene Woche gegen den TSV Germania verspielt“, fasste Schräder zusammen.

Auch sein Gegenüber war geknickt, allerdings aus anderem Grund. Fabian Döhrmann ärgerte sich über die „ab der 70. Minute sehr fragwürdige Schiedsrichterleistung“, die für ihn sogar eine rote Karte wegen einer angeblichen Beleidigung nach sich zog. „Ich hatte nach einem rüden Foul eines Graslebener Spielers, das nur mit Gelb geahndet wurde, nur gefragt, wo da die Verhältnismäßigkeit sei, weil wir zuvor mehrere gelbe Karten wegen Kleinigkeiten bekommen hatten“, erklärte Döhrmann.

Helmstedter SV – TuS Essenrode 1:4 (1:2). Tore: 1:0 Fricke (20.), 1:1 Eigentor Amar (38.), 1:2 Droste (44.), 1:3 Krems (70.), 1:4 Svoboda (85.).

„Dieser letzte Spieltag war ein Krimi, den so niemand braucht“, sagte TuS-Coach Stefan Korngiebel mit einem Lächeln. Zwar war auch er bezüglich der Spiele der Konkurrenten immer auf dem aktuellen Stand, „darauf wollten wir aber überhaupt nicht schauen. Wir wollten es mit einem Sieg einfach selbst regeln“ betonte Korngiebel. Zunächst aber war „der HSV die klar überlegene Mannschaft“, so der TuS-Trainer, und ging durch Magnus Fricke verdient in Führung.

Die Gäste hatten allerdings auch die eine oder andere Chance. Letztlich war es ein Eigentor der Helmstedter, das die Wende einleitete. „Der HSV hat in Halbzeit 2 mit aller Macht versucht, das Spiel noch mal zu drehen. Wir haben es aber richtig gut gemacht, hinten fast nichts mehr zugelassen und dann super Konter gefahren“, schilderte Korngiebel, der nach dem Erfolg noch „bis in die Morgenstunden auf dem Essenroder Sportplatz einkehren“ wollte, wie er jubelnd ankündigte.

FC Vatan Spor Königslutter – TB Wendhausen 2:4. Tore: nicht gemeldet.

„Ich bin heute um wahrscheinlich zehn Jahre gealtert“, gab TB-Trainer Björn Grosser nach der Partie grinsend zu. „Es war ein wirklich intensives, anstrengendes Spiel – nicht nur wegen der hohen Temperaturen.“ Auch aus emotionaler Sicht war es intensiv, denn „wir haben unseren Torjäger Dominik Breitsohl verabschiedet, der uns aus beruflichen Gründen verlässt. Wir wollten dieses Spiel auch für ihn gewinnen“, betonte Grosser.

Zunächst aber wies Breitsohl selbst seine Qualitäten noch einmal nach. „Unsere ersten beiden Treffer gingen auf sein Konto. In der zweiten Halbzeit, nach Vatans Anschlusstreffer zum 2:3, sind wir noch mal mächtig ins Schwimmen geraten“, schilderte der TB-Coach. Ein Ausgleich Vatans hätte aufgrund des Sieges von Grasleben den Abstieg für Wendhausen bedeutet. „Wir mussten aber kaum zwei Minuten zittern, dann haben wir nach einem Ballverlust Vatans eine Überzahlsituation ausgenutzt“, erzählte Grosser. Danny Fischer umkurvte Königslutters Schlussmann und schob zum 4:2 ein – der Rest war Jubel in Rot und Weiß.

TSV Germania Helmstedt – FSV Schöningen II 0:0. Der Meister verabschiedete sich mit einem torlosen Remis in Helmstedt aus der Kreisliga. „Man hat schon gemerkt, dass nach dem feststehenden Aufstieg bei Schöningen die Luft ein bisschen raus war“, befand TSVG-Coach Nils Schräder. „Wir hatten in der ersten Halbzeit zwei, drei Chancen auf die Führung.“ Nach dem Seitenwechsel sei von seiner Elf indes nicht mehr viel gekommen. „Und am Ende hätte Schöningen auch noch den Siegtreffer erzielen können“, räumte Schräder ein. Das Remis gehe letztlich aber für beide in Ordnung.

Außerdem spielten:

SV Esbeck – FC Nordkreis 3:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Domagala (9., 40.), 3:0 Ohlemeyer (51.), 3:1 Fischer (73./FE).

TSV Danndorf – MTV Frellstedt 5:2 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Welter (33., 49.), 2:1 Peters (57.), 3:1 Schulz (58.), 3:2 Miersch (77.), 4:2 Fava (79.), 5:2 Fischer (90.+3).

