5:0! Türk Gücü macht den „Traum“ wahr

Chancen hatten sie schon vor der Pause. Doch Tore wollten dem Fußball-Bezirksligisten FC Türk Gücü Helmstedt im entscheidenden Heimspiel gegen den TSV Sonnenberg nicht gelingen. Aber dann fand Top-Torjäger Masirullah Omarkhiel den Meisterschlüssel und ebnete mit einem Doppelpack den Weg zum 5:0-Sieg und damit zum Landesliga-Aufstieg.

Durchgang 2 war gerade einmal 60 Sekunden alt, da wurde Mehmet-Ali Tozlu gelegt – und Omarkhiel verwandelte den fälligen Strafstoß zur erlösenden 1:0-Führung. Und mit einem sehenswerten Schlenzer legte Omarkhiel gleich das 2:0 (48.) nach – es war sein 33. Saisontreffer! Und damit war klar: Es ist egal, wie das Parallelspiel in Volkmarode ausgeht … Erst recht, nachdem Onur Ada (52.) auf 3:0 gestellt hatte.

Emotional wurde es danach gefühlt nur noch: Kapitän Arne Ruff (61.) markierte im letzten Spiel seiner Karriere den vierten Treffer und wurde zwei Minuten später von seinen Teamgefährten zur Auswechslung getragen. Den Schlusspunkt setzte Alireza Ghorbani (79.) mit dem 5:0 und leitete damit den Türk-Gücü-Partymarathon ein.

Tore: 1:0, 2:0 Omarkhiel (47./FE, 48.), 3:0 Ada (52.), 4:0 Ruff (61.), 5:0 Ghorbani (79.)

Bürgermeister Schobert und Landrat Radeck feiern mit

„Herzlichen Glückwunsch zu diesem grandiosen Aufstieg“, sagte Helmstedts Bürgermeister Wittich Schobert, der zu den rund 500 Gästen gehörte, die mit den Rot-Weißen fieberten. „Der ganze Landkreis ist stolz auf euch. Warum soll es in der Oberliga nur eine Mannschaft aus unserem Kreis geben“, erklärte Landrat Gerhard Radeck mit Blick auf die FSV Schöningen.

Für Kapitän Arne Ruff, der letztmals die Mannschaft auf den Platz geführt hatte und seine Laufbahn nun beendet, erfüllte sich „ein Traum“. Torwart Paul Probodziak hatte „nie daran gezweifelt, immer daran geglaubt, dass wir das große Ziel erreichen“. Auch wenn es „ein ganz ekliges Spiel war, weil wir unsere Chancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt haben“.

Semih Kurtoglu, der sein Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert hatte, und Onur Can Ada führten das Meister-Interview gemeinsam. „Für uns als Helmstedter ist es ein noch viel geileres Gefühl, diesen Club nach oben geführt zu haben“, sagten die beiden unisono. „Emotional steht das ganz oben“, bekräftigte Kurtoglu. „Die Niederlagen und Verletzungen haben uns in der Saison noch mehr zusammengeschweißt“, hob Ada hervor.

Türk Gücüs Vorsitzender Burgdorf: Nie mehr Volkmarode

„Der Prinz hatte es uns versprochen“, erklärte der ehemalige Vorsitzende Ahmet Inan in Richtung von Maurice Friehe. „Ich bin megaglücklich. Das war unser Ziel, den nächsten Schritt zu gehen“, erklärte Inan. Sein Nachfolger Ralf Burgdorf sah es ein „bisschen zwiespältig. Jetzt habe ich noch mehr zu tun“, unterstrich er und schob nach: „Nie mehr Volkmarode ...“ Nun gelte es, die Mannschaft so zu verstärken, dass sie die Liga hält.

Vorstandsmitglied Lutz Dern strahlte mit der Sonne um die Wette. „Das ist schon geil. Es ist einer der schönsten Tage in meinem Leben. Das ist einfach schön für Helmstedt“, sagte er grinsend. Für seinen Weggefährten Harald Geilhardt kam der „Aufstieg nicht überraschend. Ich hatte immer dran geglaubt.“

Das galt auch für die sportlichen Väter des Erfolges: Trainer Fatih Özmezarci und sein „Co“ Kubilay Kaan Kaptan. „Wenn man am Ende oben steht, dann hat man das auch verdient. Jede Meisterschaft ist etwas Besonderes“, betonte der Meistercoach. „Wir haben so viel Zeit geopfert für das große Ziel. In der ersten Halbzeit habe ich verschiedene Szenarien im Kopf gehabt“, gab Kaptan zu: „Ich bin froh, dass wir jetzt in der Landesliga spielen.“

Tozlu und Özmezarci steigen zum zweiten Mal zusammen auf

Für Regisseur Mehmet-Ali Tozlu „wiederholte sich die Geschichte“, wie er erzählte. „Vor zehn Jahren bin ich mit Fatih und Vahdet in die Landesliga aufgestiegen. Man kann nur stolz auf diese Mannschaft sein“, erklärte er. „Das Trainingslager war die Verbindung, die uns noch gefehlt hatte. Heute habe ich nie gezweifelt, es war eine Frage der Geduld“, meinte Tozlu.

Maurice Friehe sprach von einem „steinigen Weg. Aber wir haben unser großes Ziel erreicht“, hob der Marientaler hervor. Und sprach von einem „super Gefühl“ – ebenso wie Goalgetter Masirullah Omarkhiel. „Das war die Kirsche auf der Torte“, fand der Top-Torjäger der Liga. „Danke an die Mannschaft, so etwas funktioniert nur als Team.“ Als die Feierlichkeiten auf dem Rasen begannen, war sein Vater aus der Heimat zugeschaltet und „live dabei“. Er sah Bilder der puren Freude – ein wahres Feuerwerk, das Ismail Kasapoglou gezündet hatte. Das Vorstandsmitglied gab Vollgas als Einheizer. Und als Staffelleiter Jörg Zellmer die Meistertrophäe überreichte, gab es kein Halten mehr. Eine Wasserdusche nach der anderen brach über die Verantwortlichen herein, die vergebens Unterschlupf suchten und immer wieder voll erwischt wurden.

