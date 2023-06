RFV Königslutter freut sich über zahlreiche Topplatzierungen

Langsam, aber sicher kommen die Reiterinnen und Reiter des RFV Königslutter auf Betriebstemperatur: In den vergangenen Tagen waren die Lutteranerinnen und Lutteraner auf verschiedenen Turnieren unterwegs – und räumten dabei kräftig ab.

Friedrich Knust reiste mit seiner Stute Lenny’s Girl nach Ausleben. Im Standard-Spring-Wettbewerb legten die beiden eine fehlerfreie Runde hin und landeten mit 41,97 Sekunden auf einem starken dritten Platz. Zudem schafften sie es in der Punktespringprüfung Kl. A* mit Joker mit voller Punktzahl und einer Zeit von 47,68 sek auf den 5. Platz.

Ebenfalls in Ausleben erfolgreich war Jos Hagemann mit Stute Ducati. In der Springpferde Kl. A** erreichten die beiden den vierten Platz und im Punktespringen Kl. A* mit Joker den dritten. Zudem landete Joy-Summer Altmann mit Kasper im Reiter-Wettbewerb auf Platz 2 (Wertnote 7,2) und im Springreiter-Wettbewerb auf Rang 6 (6,7).

Drebenstedt gewinnt Wettkampf mit 70,859 Prozent

Nach acht Monaten Turnierpause feierte Lena Drebenstedt ihr Comeback. In Königsborn nahm sie mit Descara de Luxe an der M*-Dressur teil – und das überaus erfolgreich. Mit 70,859 Prozent gewann sie den Wettkampf. Anschließend trat sie noch in der M**-Dressur an, in der sie Dritte wurde.

In Beedenbostel waren die kleinsten Mitglieder des RFV am Start. Tilda Johanne Tesche gewann den Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp mit der Wertnote 7,4. Im Führzügel-Wettbewerb Cross-Country belegte sie mit der Wertnote 6,8 den dritten Platz. Außerdem gewann Greta Louise Hauter den Führzügel-Wettbewerb Cross-Country (WN 7,0), im Führzügel-Wettbewerb belegte sie den zweiten Platz (WN 6,9).

Auch Antonia Fulst startete in Beedenbostel. Im Stilgeländeritt der Klasse A kam sie mit Fernet auf die Wertnote 9,0 und sicherte sich damit den Silberrang, mit Crossfire wurde sie zudem Vierte (8,7).

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de