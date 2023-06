Essenrodes „Erste“ unterliegt in Nervenschlachten

Unglückliche Niederlagen kosten den Faustballern des TuS Essenrode die Aufstiegshoffnungen: Beim 2. Spieltag der Niedersachsenliga in Empelde konnte die Mannschaft um Spielertrainer Patrick Linke nur eine von vier Partien für sich entscheiden. Auch im vereinsinternen Duell mit der Zweitvertretung zog der TuS den Kürzeren.

TuS Essenrode – TuS Empelde II 1:2 (7:11, 11:6, 8:11). Ohne Zweitangreifer reiste Essenrode nach Empelde. Die Leistung stimmte an diesem Tag eigentlich, doch es fehlte einfach die Kaltschnäuzigkeit, so auch im ersten Spiel gegen den Tabellenführer. Nach einigen Startschwierigkeiten schafften es die Essenroder bis in den Entscheidungssatz. In diesem lagen sie zwischenzeitlich sogar mit 5:1 vorne, ließen dann aber stark nach und setzten den Gegner nicht mehr unter Druck. Empelde drehte die Partie und behielt somit die weiße Weste.

TuS Essenrode II – TuS Empelde II 0:2 (4:11, 9:11). Im Anschluss traf Essenrodes Zweitvertretung auf den Ligaprimus. Für das Team von Spielertrainer Stefan Olders war nichts zu holen, Empelde setzte sich auch gegen die Reserve in zwei Sätzen glatt durch.

TuS Essenrode – TSV Burgdorf 1:2 (6:11, 11:9, 12:14). Essenrodes Spielertrainer Patrick Linke hatte im Vorfeld eine spannende und umkämpfte Partie angekündigt – und er sollte Recht behalten. Der Aufstiegskandidat aus Burgdorf ließ dem TuS in Durchgang 1 keine Chance, gewann deutlich. „Doch wir sind zurück ins Spiel gekommen, haben den Gegner immer öfter in Bedrängnis gebracht“, beschrieb Linke. Besonders die starken Sprungangaben von Hauptangreifer Florian Linke waren vom Gegner kaum zu entschärfen. So kam der TuS zum Satzausgleich.

Im Entscheidungssatz bestätigte der Essenrodes Erstvertretung die Leistung und hatte beim Stand von 10:6 vier Matchbälle. „Doch dann fehlte die Cleverness, keine der Chancen wurde genutzt“, ärgerte sich Linke. Ganz anders Burgdorf: Der TSV nutzte seinen ersten Matchball gleich zum Sieg.

TuS Essenrode II – SV Erichshagen 0:2 (7:11, 14:15). Für gewöhnlich zählt Erichshagen zu den Lieblingsgegnern der Essenroder Zweitvertretung, doch dieses Mal war nichts zu holen. Der SV präsentiert sich zurzeit in bestechender Form und ließ dem TuS keine Chance.

TuS Essenrode – TuS Essenrode II 1:2 (9:11, 12:10, 14:15). Wie schon im Hinspiel zeigte Essenrode II seine beste Tagesleistung im vereinsinternen Duell. Während die „Erste“ nach den beiden kraftraubenden Topspielen zuvor das Niveau nicht hochhalten konnte, war die „Zweite“ diesmal in Abwehr und besonders im Angriff voll da. In drei knappen Sätzen behielt die Zweitvertretung die Oberhand und feierte damit im siebten Saisonspiel ihren ersten Sieg.

TuS Essenrode – TuS Bothfeld 2:0 (14:12, 11:8). Nach drei Niederlage wollte Essenrode I das Feld zumindest einmal an diesem Spieltag als Sieger verlassen. In zwei hart umkämpften Sätzen setzte sich Essenrode durch. „Durch die Pleite im vereinsinternen Duell wurden die letzte Aufstiegshoffnungen zunichte gemacht. Da nützt uns auch der Sieg gegen Bothfeld nichts“, seufzte Patrick Linke.

r.

