JSG Schöningen dominiert Kreisduell mit dem FC Schunter

Es war nicht das Wochenende der Helmstedter Jugendfußballer auf Bezirksebene. Lediglich die B-Junioren der JSG Schöningen konnten das Kreisduell für sich entscheiden, die anderen hiesigen Mannschaften gingen indes leer aus.

A-Junioren, Landesliga

JSG Schöningen – SSV Vorsfelde 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Borchers (29.), 1:1 Eigentor Hase (62.), 1:2 Schmidt (88.).

JSG-Trainer Denis Kartal war nach der Niederlage ziemlich bedient. „Wir haben gefühlt tausend Chancen, treffen aber nur einmal. Vorsfelde schlägt zweimal den Ball vor unser Tor und macht daraus zwei Tore“, beschrieb er. „Es ist wirklich ärgerlich, wir hätten die drei Punkte verdient gehabt.“ Einen Vorwurf macht er seinen Jungs nicht, „die Leistung an sich hat ja gestimmt."

JSG SCU Salzgitter – JSG Schunter-Schapen 8:2 (4:0). Tore: 1:0, 2:0 Liehr (8., 14.), 3:0 Haka (43.), 4:0 Quadt (45.+2), 4:1 Schäfer (47.), 5:1 Zimmermann (52.), 6:1 Özgür (54.), 7:1 Liehr (70.), 8:1 Özgür (75.), 8:2 Schütze (79.).

Es war nicht der Tag der JSG Schunter-Schapen. In der Anfangsphase kassierte sie gleich zwei Treffer, „und ab der 30. Minute mussten wir verletzungsbedingt mit zehn Mann weiterspielen“, erklärte ihr Coach Viktor Leis. „Wir konnten gar nichts ausrichten, Salzgitter war klar besser und hat verdient gewonnen. Unser Torwart hat ein noch größeres Übel verhindert.“ Da Arminia Vechelde am gleichen Tag beim I. SC Göttingen 05 II mit 20:0 gewann, rutschte Schunter erneut auf einen Abstiegsplatz ab. Die Mission Klassenerhalt wird nun ein ganz schweres Unterfangen, denn in den beiden letzten Saisonspielen geht es gegen den Zweitplatzierten MTV Wolfenbüttel und den Spitzenreiter Lupo Martini Wolfsburg.

A-Junioren, Bezirksliga

JFV Kickers Braunschweig – JSG Helmstedt 5:3 (3:1). Tore: 1:0 Hauck (11.), 2:0 Jaenke (12.), 3:0 Hauck (27.), 3:1 Lange (45.), 3:2 Christodulidi (51.), 4:2, 5:2 Wendland (58., 66.), 5:3 Stolze (83.).

„Wir sind in alte Muster verfallen“, ärgerte sich Helmstedts Trainer Ralph Nurenberg. Die Niederlage in Braunschweig bezeichnete er als „mehr als unglücklich“. Bei noch zwei ausstehenden Spielen hat die JSG drei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer – und die deutlich schlechtere Tordifferenz. „Wir sind aber noch nicht tot. Am Samstag haben wir gegen Schwülper ein Alles-oder-nichts-Spiel. Wir müssen von der ersten Minute an wach sein.“

B-Junioren, Bezirksliga

JSG Schöningen – FC Schunter 11:0 (5:0). Tore: 1:0 Weile (9.), 2:0 Rauhut (14.), 3:0 Pralle (17.), 4:0 Weile (25.), 5:0 Rauhut (29.), 6:0, 7:0 Bittner (47., 49.), 8:0, 9:0 Pralle (62., 66.).

Die Schöninger bleiben Schunters Angstgegner in dieser Saison. Bereits im Pokal und im Hinspiel setzte es zweistellige Niederlagen, nun gab es die dritte heftige Schlappe. „Ein Grund für die deutliche Niederlage war mit Sicherheit, dass wichtige Spieler ausgefallen sind“, meinte FC-Coach Thomas Ratajczak und führte aus: „Zudem müssen wir anerkennen, dass uns die flexible und körperbetonte Spielweise des Gegners regelmäßig überrumpelt. Zu selten konnten wir Entlastung durch unser eigenes Offensivspiel schaffen.“

Auf der Gegenseite war die Freude indes groß. „Die Jungs haben alles abgerufen und die Tore schön rausgespielt. Endlich hat die Kommunikation auf dem Platz gestimmt“, sagte JSG-Teamchef Heiko Begau. „Wir hätten sogar noch höher gewinnen können, haben ein paar Hundertprozentige liegengelassen. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Es war ein fast perfekter Tag für uns.“

