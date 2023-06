Barmke holt den „Pott“ – Müller und Tauer werden zu Heldinnen

Barsinghausen. Die TSV-Frauen gewinnen das Endspiel in Barsinghausen gegen Eintracht Braunschweig mit 3:1 – und dürfen in der neuen Saison im DFB-Pokal antreten.

Vor 364 Tagen sah es fast genauso aus, damals bejubelten die Barmkerinnen mit ihren Fans den Aufstieg in die Regionalliga im August-Wenzel-Stadion. Am Sonntag feierten sie den Gewinn des NFV-Pokals.

Das August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen bleibt ein gutes Pflaster für die Fußballerinnen des TSV Barmke. 364 Tage, nachdem sie dort mit dem Regionalliga-Aufstieg ihren bislang größten Erfolg gefeiert hatten, gewannen sie jetzt an gleicher Stelle das Finale um den NFV-Pokal gegen Eintracht Braunschweig mit 3:1 (2:1) und stehen damit in der kommenden Saison im DFB-Pokal. Zwei Treffer von Martina Müller, die angeschlagen in ihr letztes Pflichtspiel ging, sowie zwei gehaltene Strafstöße von TSV-Torhüterin Jana Tauer ebneten den Weg zum Erfolg.

Die Barmkerinnen legten den perfekten Start hin. In der 5. Minute bauten sie aus der eigenen Hälfte einen Angriff gut auf. Eintracht agierte zu passiv, zu zögerlich und ließ dem Regionalligisten zu große Räume. So hatte Martina Müller Zeit, den Ball anzunehmen, den Kopf zu heben und aus rund 25 Metern so abzuziehen, dass sich ihr Schuss perfekt über die Braunschweiger Torhüterin Laura Engler hinweg in die Maschen senkte.

Eintracht Braunschweig schlägt nach Barmkes früher Führung schnell zurück

Die Braunschweigerinnen boten derweil wenig Spielkultur. Bei Ballbesitz spielten sie beinahe überhastet lange Bälle auf Mittelstürmerin Lyn Meyer, die sich stets in Laufduellen mit den Barmkerinnen aufrieb. Bereits in der 8. Minute trug dieses Prinzip allerdings Früchte. Nach einem langen Schlag setzte sich Meyer im Kopfballduell gegen Lea Wohlfahrt durch und zog anschließend in den Sechzehner, wo sie von Barmkes herausstürmender Keeperin Jana Tauer umgegrätscht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Caren Holzenkamp ganz souverän.

In der Folge änderte sich das Bild nicht. Längere Kombinationen zeigten praktisch nur die Fußballerinnen aus dem Kreis Helmstedt vor rund 400 Zuschauern – mehr als zwei Drittel davon waren die Anhänger des TSV, die ihr Team ununterbrochen mit Gesängen unterstützten. Doch auch die Elf von Marcel Kirchhoff probierte es hin und wieder über lange Bälle. Nach einem solchen setzte sich Martina Müller in der 17. Minute halblinks durch. Eintrachts Keeperin musste sich ganz lang machen, um den Schuss der Barmkerin zu halten. Neun Minuten später nutzte Müller einen Abstimmungsfehler der Eintracht, um zu enteilen, beim Schuss wurde sie aber von der Braunschweigerin Lena Ahl gerade noch fair abgegrätscht.

Martina Müller schnürt in ihrem letzten Spiel einen Doppelpack

Dann setzte sich Johanna Bartel auf der linken Seite gegen drei Gegenspielerinnen durch und zog ab. Ihren Schuss wehrte die Eintracht-Torfrau in die Mitte ab. Martina Müller stand in ihrem letzten Pflichtspiel für ihre Mannschaft goldrichtig und staubte zum 2:1 ab (37.). Beinahe hätten die Barmkerinnen ihre Führung vor der Pause noch erhöht, als Katharina Runge aus mehr als 30 Metern versuchte, Eintrachts Keeperin zu überwinden. Ihr Schuss segelte aber wenige Zentimeter über den Querbalken.

Das 3:1 folgte aber unmittelbar nach Wiederanpfiff. Ein Pass aus dem Zentrum landete bei Bartel, die das Laufduell mit ihrer Gegenspielerin auf der linken Seite gewann. Die Barmkerin zog in den Strafraum und traf ins lange Eck.

Barmke wackelt – aber Jana Tauer lässt sich selbst vom Punkt aus nicht mehr überwinden

Etwa ab der 55. Minute folgte jedoch eine Phase, in der der TSV zunehmend wackelte und die Eintracht mit einigen Unkonzentriertheiten und Fehlpässen ins Spiel brachte. Bei mehreren Braunschweiger Abschlüssen war noch eine Barmker Verteidigerin zur Stelle. Die klarste Chance in diesem Abschnitt hatte Gesa Radtke, die aber aus 13 Metern an TSV-Torfrau Tauer scheiterte.

In der 73. Minute wurde es erneut richtig brenzlig. Einen langen Abschlag von Engler konnte Barmkes Anna-Lena Müller nicht abwehren, sie schlug ein Luftloch. So gelangte Lyn Meyer an den Ball. Müller holte sie erst im Strafraum wieder ein – und stoppte sie regelwidrig. Erneut Elfmeter für Eintracht, erneut trat Holzenkamp an. Doch diesmal parierte TSV-Torfrau Tauer.

Und 13 Minuten später kürte sich Tauer dann endgültig zur Elfmeter-Killerin. Lyn Meyer setzte sich im Laufduell durch – nach einem minimalen Kontakt von Lea Wohlfahrt zeigte die Schiedsrichterin erneut auf den Punkt, was mit „Schieber, Schieber“-Rufen quittiert wurde. Viktoria Wiedemann trat diesmal für den BTSV an, doch auch sie scheiterte an Tauer, die den Schuss mit dem Fuß parierte.

Damit war das letzte Aufbäumen des Gegners überstanden. Wenige Minuten später folgte der Abpfiff. Und der TSV Barmke durfte erstmals den NFV-Pokal entgegennehmen.

TSV Barmke: Tauer – Gummert, A. Müller, Wohlfahrt, Reckewell – Spelly, Runge – Engelbrecht (64. Bruns), Stenzel, Bartel – M. Müller.

Tore: 1:0 M. Müller (5.), 1:1 Holzenkamp (8. FE), 2:1 M. Müller (37.), 3:1 Bartel (46.).

Besondere Vorkommnisse: Jana Tauer (TSV Barmke) hält zwei Strafstöße (73., 86.).

Barmker Stimmen zum Pokalerfolg

Marcel Kirchhoff (Trainer des TSV Barmke): Manche Geschichten schreibt eben nur der Fußball. Für den Menschen Martina Müller hat es mich heute ganz besonders gefreut, dass sie ihre großartige Karriere mit diesem Erfolg krönen konnte. Genauso gefreut habe ich mich für Jana Tauer, weil sie mit der schwierigen Situation, über die Saison die „1B“ zu sein und den Elfmeter zum 1:1 verschuldet zu haben, hervorragend umgegangen ist und letztlich mit ihren gehaltenen Elfmetern das Spiel mitentschieden hat. Wir haben es in Halbzeit 2 selbst noch spannend gemacht, es am Ende aber als Mannschaft großartig verteidigt und verdient gewonnen.

Jana Tauer (TSV-Torhüterin): Es ist im Torwart-Leben immer der Fall, dass man sich entscheiden muss, ob man drauf geht oder nicht. Nach dem verschuldeten Elfmeter habe ich zwar kurz nachgedacht, aber der Zuspruch von meinen Mitspielerinnen hat mich so gestärkt, dass ich das schnell abhaken konnte. Ich freue mich, dass ich mit den gehaltenen Elfmetern etwas von dem Vertrauen, das mir der Trainer im Pokal geschenkt hat, zurückgeben konnte.

Martina Müller (TSV-Stürmerin): Nachdem ich mich im letzten Ligaspiel verletzt hatte, haben in den letzten zwei Wochen die Physios dafür gesorgt, dass ich heute auf dem Platz stehen konnte. Letztlich ist der Erfolg nach dem Spielverlauf noch viel schöne – von solchen Emotionen wie nach den gehaltenen Elfmetern von ,Taui’ leben Fußballspiele doch erst richtig.

