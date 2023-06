5:0! Schöningens Reserve schießt sich in die Bezirksliga

Schöningens Olaf Glatz (rechts) ist eine Fußspitze früher am Ball, spitzelt die Kugel an Danndorfs Keeper Nicolas Heße vorbei und steuert aufs leere Tor sowie die 1:0-Führung zu.

Freudentaumel in Schöningen: Die FSV-Reserve entschied am Sonntag das entscheidende Topspiel der Fußball-Kreisliga gegen den TSV Danndorf mit 5:0 (3:0) für sich und steigt in die Bezirksliga auf.

Die Anfangsphase war zum Abtasten da. 15 Minuten lang gab es keine wirklichen Torraumszenen. Dann aber kamen die Gäste aus Danndorf durch Jannik Fischer zur ersten Torchance. FSV-Keeper Kevin Meyer bewahrte sein Team vor dem Rückstand. Diese Szene, sie war wie ein Hallo-Wach-Moment für die Oberliga-Reserve, denn von dort an hatten einzig die Hausherren das Kommando.

Das 1:0 durch Olaf Glatz (31. Minute) ließ zwar noch etwas auf sich warten, doch es hatte schon länger in der Luft gelegen. Nach einem langen Ball erlief der FSV-Torjäger das Spielgerät vor TSV-Torhüter Nicolas Heße, spitzelte das Leder am Keeper vorbei und lief dann mit dem Ball am Fuß ins Danndorfer Gehäuse. Noch vor der Pause sorgten Yannic Werner per Kopf nach einer Ecke (43.) und Hannes Krienke (45.) durch einen satten Flachschuss von der Sechzehnerlinie für die Vorentscheidung. Schon beim dritten Schöninger Treffer war erkennbar, dass die Gegenwehr der Gäste wohl gebrochen war.

Zunächst verhindert das Aluminium weitere Treffer der FSV

Die Schöninger Überlegenheit setzte sich im zweiten Durchgang entsprechend fort, doch die FSV hatte zweimal Alu-Pech. Erst traf Glatz aus spitzem Winkel nur den Innenpfosten (55.), dann Philipp-Hendrik Schulz mit einem Kopfball nach einer Ecke die Latte (57.).

In der Schlussphase schraubten die Gastgeber das Ergebnis weiter in die Höhe. Die Tore zum 4:0 durch Christopher Münch (79.) und 5:0 durch Dustin Brömse (86.) sorgten dafür, dass der Karton mit den Aufstiegstrikots und das volle Mega-Bierglas an den Spielfeldrand geholt wurden.

FSV-Coach Christopher Peine war happy: „Endlich ist es vollbracht. Der Aufstieg ist das Produkt unserer Arbeit über die gesamte Saison hinweg.“ Vor der Konkurrenz im Bezirk wird dem Coach nicht bange. „Unsere Truppe passt bestens zusammen. Wir müssen uns auch in der Bezirksliga vor keiner Mannschaft verstecken.“ FSV-Vorsitzender Karsten Kräcker betonte: „Unser Ziel ist es, nicht gleich wieder abzusteigen. Dementsprechend werden wir die Truppe verstärken.“

Tore: 1:0 O. Glatz (31.), 2:0 Werner (42.), 3:0 Krienke (44.), 4:0 Münch (78.), 5:0 Brömse (86.).

