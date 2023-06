12:0! Türk Gücüs Schützenfest nach dem Schützenfest

Salzdahlum. Die Helmstedter lassen dem MTV Salzdahlum von Beginn an keine Chance und brauchen nun nur noch einen Sieg für den Landesliga-Aufstieg.

Applaus! Masirullah Omarkhiel (in Rot, von links), Alireza Ghorbani und Stephane Dieupeu durften sich in Salzdahlum über ein Dutzend Tore freuen.

In der Vorwoche waren die „Uniformierten“ dran und feierten die 651. Auflage des Helmstedter Schützenfestes. Am Sonntag waren nun die Bezirksliga-Fußballer des FC Türk Gücü an der Reihe und feierten ihr Schützenfest: Beim MTV Salzdahlum gab es einen 12:0 (4:0)-Kantersieg für den Spitzenreiter, der noch einen Schritt vom Landesliga-Aufstieg entfernt ist.

Es war eine meisterliche erste Halbzeit, die der Tabellenführer bei sommerlichen Temperaturen in Salzdahlum hinlegte. Natürlich spielte den Helmstedtern dabei die frühe Führung in die Karten. Nach einem langen Ball von Daniel Pflüger irritierte Stephane Dieupeu MTV-Torwart Mats Hahne – und der als Pass gedachte Ball fand unberührt den Weg in die Maschen (4. Minute).

Nur vier Minuten später sorgte Maurice Tounkara für den beruhigenden zweiten Treffer, als er nach einem Steilpass allein aufs Tor zusteuerte und überlegt abschloss. Türk Gücüs Sechser zeichnete auch fürs 3:0 (23.) verantwortlich: Nach Vorarbeit von Torjäger Masirullah Omarkhiel war er im Nachschuss erfolgreich. Treffer Nummer 4 vor der Pause, in der offensiv nur ein Team Akzente setzte, ging dann aufs Konto des Goalgetters: Er vollendete eine tolle Vorlage von Onur Can Ada zum 4:0 (39.) – es war bereits Omarkhiels 31. Saisontor.

Türk Gücü zeigt von der ersten bis zur letzten Minute Spielfreude

Damit war der Torhunger der Gäste aber noch lange nicht gestillt: Tounkara schnürte seinen Dreierpack (52.), ehe keine 40 Sekunden später nach einem Eigentor das halbe Dutzend voll war. Maurice Friehe (57.) schloss eine sehenswerte Kombination zum 7:0 ab (57.).

Gästecoach Fatih Özmezarci wechselte gleich fünf Spieler, darunter Ersatzkeeper Kevin Popko, auf einmal ein. Doch genug hatten die Helmstedter noch lange nicht. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Minute Spielfreude bewiesen – und zwar alle Mann“, freute sich Türk Gücüs Trainer und berichtete von einer tollen Szene am Rande. „Wir hatten 16 Feldspieler und einen Ersatztorwart im Kader – einen Spieler konnte ich also nicht einwechseln. Mikail Ilica hat freiwillig darauf verzichtet für Kevin Popko“, betonte Özmezarci.

Trotz fünf Wechseln gab’s in der Schlussphase noch fünf Treffer für die Helmstedter, die damit das Dutzend vollmachten – und ihr Schützenfest feierten.

Tore: 0:1 Pflüger (4.), 0:2, 0:3 Tounkara (8., 23.), 0:4 Omarkhiel (39.), 0:5 Tounkara (52.), 0:6 Eigentor Scheer ( 53.), 0:7 Friehe (57.), 0:8 Ghorbani (73.), 0:9 Dieupeu (75.), 0:10 Ghorbani (79.), 0:11 Ada (80.), 0:12 Dieupeu (85.).

