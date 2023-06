Türk Gücü Helmstedt erobert mühelos Platz 1 zurück

Sie ebneten dem FC Türk Gücü mit ihren Treffern vor der Pause den Erfolgsweg: Masirullah Omarkhiel (von links) und Onur Can Ada, hier mit Adrian Goransch.

Da waren es nur noch zwei Schritte bis zur Staffelmeisterschaft. Der FC Türk Gücü Helmstedt setzte sich am Mittwochabend im Nachholspiel gegen den BSC Acosta II mit 4:0 (2:0) durch und übernahm damit wieder die Tabellenführung vom SC Rot-Weiß Volkmarode.

Einmal mehr waren die Kräfteverhältnisse auf dem Platz schnell geklärt – und die Frage war weniger ob, sondern vielmehr wann die Helmstedter in Führung gehen würden. Während der FC immer wieder versuchte, Läufe in die Tiefe zu starten, waren die Braunschweiger nur darum bemüht, kompakt zu stehen und dem Gegner möglichst wenig Raum zum Kombinieren zu bieten. Und doch fanden die Hausherren Lücken – etwa Onur Can Ada, dessen Schuss aufs kurze Eck Acostas Schlussmann Manuel Freitag aber noch zur Ecke lenkte (13. Minute).

Drei Minuten später war Freitag aber machtlos, als Masirullah Omarkhiel steil geschickt wurde und das Leder über den BSC-Keeper hinweg in die Maschen lupfte. Fast hätte sich diese Szene wiederholt, nach Pass von Mehmet-Ali Tozlu verfehlte ein weiterer Heber Omarkhiels das Ziel jedoch knapp (33.). Zwischendurch hatte nach einer Tozlu-Ecke nur der Querbalken ein Eigentor eines BSC-Akteurs verhindert.

Und doch fiel das 2:0 noch vor der Pause: Nach einem Solo und einem Schuss von Adrian Goransch ließ Freitag den Ball nach vorne abprallen, Ada war zur Stelle und staubte ab (42.).

Weil sich auch im zweiten Durchgang die Szenerie kaum änderte – Türk Gücü kam nun lediglich etwas seltener zu klaren Abschlüssen –, war recht früh etwas Luft raus aus der Partie. Spätestens mit dem dritten Treffer der Helmstedter, den Tozlu nach Vorarbeit von Stéphane Dieupeu erzielte (66.), war das Spiel entschieden. In der Schlussminute sorgten die Helmstedter für ein letztes Glanzlicht, als Alireza Ghorbani einen klasse Konter einleitete, an dessen Ende Omid Ataye einen Querpass von Dieupeu zum 4:0-Endstand verwertete. FC-Keeper Paul Probodziak erlebte einmal mehr geruhsame 90 Minuten – mehr als einen Freistoß-Aufsetzer von Lennart-Victor Lobitz (79.) hatte er nicht abzuwehren.

„Wir haben heute nichts zugelassen, allerdings ist Acosta auch ersatzgeschwächt angetreten und hat sich dafür wirklich gut verkauft“, sagte Türk Gücüs Trainer Fatih Özmezarci und schob nach: „Jetzt sind wir die Gejagten – und ich denke, mit dieser Rolle kommen wir gut klar.“

Tore: 1:0 Omarkhiel (16.), 2:0 Ada (42.), 3:0 Tozlu (66.), 4:0 Ataye (90.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de