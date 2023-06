50 Jahre dabei: KSV Helmstedt zeichnet Werner Stute aus

Zahlreiche Ehrungen, Vorstandswahlen und eine positive Entwicklung – bei der Hauptversammlung des KSV Helmstedt stand einiges auf dem Programm.

KSV-Vorsitzender Burghard Täger zeichnete Geschäftsführer Werner Stute für dessen 50-jährige Mitgliedschaft mit der Treuenadel und der Ehrenurkunde des Deutschen Keglerbundes aus. Stute sorgt in seiner Funktion seit 1988 für einen soliden Vereinshaushalt. In seine Amtszeit fällt auch der Bau der Kegelsportanlage, die dem KSV einen enormen sportlichen Aufschwung bescherte. Zwischen 1981 und 1985 war er zudem im Vorstand als Pressewart aktiv.

Des Weiteren wurden Amie Strich, Paul Strich und André Plagge für ihre jeweils zehnjährige Vereinsmitgliedschaft ausgezeichnet. Für herausragende sportliche Leistungen – ihren ersten Platz im Nationencup – wurde Nachwuchskeglerin Svea Jünemann geehrt.

Bei den Vorstandswahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber in ihren Positionen bestätigt: Werner Stute als Geschäftsführer, Christian Blank als Schriftführer und Rüdiger Strich als Pressewart. Neu gewählt wurden Michaela Plagge als Damenwartin, Rüdiger Strich als Sportwart und Jörn Kraul als Jugendwart. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden konnte nicht besetzt werden. Zur zweiten Kassenprüferin wurde Maleen Kraul gewählt. Sie wird im nächsten Jahr gemeinsam mit Siegfried Kruschke die Finanzen prüfen.

Der Vorsitzende zeigte sich erfreut, dass die Mitgliederzahl des KSV im Verhältnis zu anderen Sportkegelvereinen im Bezirk konstant geblieben ist. Als positiv bewertete Täger zudem die Entwicklung im Jugendbereich. Zuletzt holte der KSV bei den Landesjugendmeisterschaften im Drei-Bahnen-Spiel acht von zehn möglichen Titeln und war damit der erfolgreichste Verein in Niedersachsen. Ferner berichtete Täger von den Vorbereitungen auf die Kegelturniere für Betriebs- und Behördenmannschaften sowie für Hobbykegler, die im Juni nach langer Pause wieder stattfinden werden.

Der neue Sportwart Rüdiger Strich kündigte an, dass der KSV voraussichtlich mit fünf Mannschaften in die nächste Punktspielsaison gehen wird. Die 1. Schere-Mannschaft wird nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga wieder in der Verbandsliga auf Punktejagd gehen und den direkten Wiederaufstieg anstreben. Die 2. und 3. Schere-Mannschaft werden in der Bezirksoberliga starten. Des Weiteren werden zwei Bohle-Mannschaften an den Start gehen, eine Frauen- und eine Herrenmannschaft.

