Warberg/Lelm II und HG Elm beenden Saison mit Niederlagen

Mit einer 29:37-Heimniederlage gegen die bereits vorher als Meister feststehende HSG Rhumetal endete die Landesliga-Saison für die Handballer der HG Elm. Auch der HSV Warberg/Lelm II verabschiedete sich mit einer Heimniederlage aus der Spielzeit, er unterlag Vizemeister SF Söhre II mit 28:31.

HG Elm – HSG Rhumetal 29:37 (14:18). Gegen den Verbandsliga-Aufsteiger aus dem Landkreis Northeim boten die Elmer zunächst ein munteres Spiel mit viel Tempo. „Dann haben wir aber unsere Chancen nicht mehr verwertet“, haderte HG-Trainer Andreas Simon. Rhumetal kam hingegen zu Toren aus dem Rückraum und über die Mitte. „Wir haben vorne zu viel Aufwand betrieben“, sagte Simon, der kurzfristig Ausfälle quittieren musste. Maurice Liebelt konnte verletzt nicht auf die Platte, Martin Schoel ging angeschlagen in die Partie, musste aber nach wenigen Minuten Einsatzzeit die Bank hüten.

In die zweite Halbzeit starteten die Gäste zunächst mit einer doppelten Zeitstrafe, was die Schöninger Shawn Maack und Jan-Hendrik Vahldiek zu schnellen Toren nutzten. Die HG kam auf 16:18 heran. Plötzlich war die Hoffnung wieder da, den Favoriten vor den eigenen Fans ärgern zu können. Dann kassierten aber auch die Elm-Handballer eine Zeitstrafe und gingen bei Ballbesitz zu hastig zu Werke. „Da haben wir mehrmals die falschen Entscheidungen getroffen und Rhumetal hat zwischendurch Gas gegeben“, sagte der HG-Trainer über den Endspurt der Gäste, die bis zur Schlusssirene ihre Führung noch ordentlich ausbauten. „Rhumetal war die bessere Mannschaft, die verdient gewonnen hat und zu Recht Meister geworden ist“, konstatierte Simon.

HG: Meyer – Gerloff 7, Scheller 2, Kaufmann 3, Baeumler 6, Vahldiek 8, J. Maack, Walburg, Schoel, Albrecht 1, S. Maack 2, Deupert.

HSV Warberg/Lelm II – Sportfreunde Söhre II 28:31 (14:17). Tag des Abschieds beim HSV II: Niklas und Karl Rosigkeit sowie Jannes Boese bestritten ihr letztes Spiel im HSV-Trikot – das Trio hört auf, unter anderem, weil das Studium sie an andere Orte zieht.

Der sportliche Eindruck, den die Hausherren hinterließen, war noch einmal ein guter, berichtete HSV-Trainer Heiko Böhm. „Wir haben ein technisch sauberes Spiel gezeigt, mit einem guten Spielfluss und viel Tempo.“ Dass sich die Gäste aus dem Raum Hildesheim am Ende durchsetzten, lag laut Böhm an Nuancen. „Individuell waren die Söhrer hier und da ein bisschen cleverer.“

Bis zum Doppelschlag von Luis Wawryk, der den Warberger Rückstand auf 22:24 verkürzte, blieb die Partie eng, ehe die Individualisten der Gäste ihre Marken setzten und die Sportfreunde mit 29:25 entscheidend nach vorne warfen. „Wenn wir jedes Spiel in den vergangenen Wochen so engagiert wie dieses angegangen wären, dann wären wir nie und nimmer noch in Abstiegsgefahr geraten“, sagte Böhm. „Mit einer Leistung wie dieser sind wir aber auf dem richtigen Weg.“

HSV II: Parbst, Kroll – Motzko 1, Rustenbach 2, K. Rosigkeit 4, L. Rosigkeit, N. Rosigkeit 1, Müller, Feiler 1, Wawryk 8, Boese, Pissarczyk 3, Matschulla 8.

