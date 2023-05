39:29 – HSV-„Zweite“ macht Klassenerhalt perfekt

Der Aufsteiger bleibt Landesligist: Die Handballer des HSV Warberg/Lelm II sicherten sich durch den 39:29-Sieg beim MTV Groß Lafferde II den Klassenerhalt. Die HG Elm muss nach ihrer Niederlage in Northeim um den anvisierten vierten Platz im Endklassement bangen.

MTV Groß Lafferde II – HSV Warberg/Lelm II 29:39 (15:17). Klassenerhalt! Die HSV-Reserve, die sich mit Felix Liebing und Marvin Peschmann Unterstützung aus dem Oberliga-Kader geholt hatte, lieferte in Groß Lafferde einen souveränen Auftritt ab und geriet nie in Bedrängnis. Die Hausherren, die aufgrund des Abstiegs ihrer „Ersten“ aus der Verbandsliga in die Landesliga zwangsweise den Gang in die Regionsoberliga antreten müssen, hielten die Partie nur bis zum 15:15 (29. Minute) offen, ehe ein Zwischenspurt des HSV zum 21:15 (33.) die Vorentscheidung brachte.

„Wir wollten einen Haken hinter der Zielsetzung Klassenerhalt machen“, sagte HSV-Trainer Heiko Böhm. „Der Druck ist von uns abgefallen, die Stimmung ist gelöst.“

HSV II: Kroll, Parbst – Wawryk 9, Boese 7, Müller 3, Karwacki, Rosigkeit 3, Pissarczyk 1, Matschulla 4, Schöttke 3, Rosenblatt 3, Liebing 1, Peschmann 3, Rustenbach 2.

Northeimer HC II – HG Elm 32:25 (14:12). Im Vorfeld zeichnete sich ab, dass es schwer werden wird für die HG, die jüngste Erfolgsserie (13:1 Punkte) auszubauen. Sechs Stammspieler hatten ihren Einsatz abgesagt. Der personellen Not gehorchend schenkte Elm-Trainer Andreas Simon seiner jungen Garde das Vertrauen. Und die Youngster machten eine Halbzeit lang einen ordentlichen Job. Northeims 14:12-Pausenführung war im Rahmen. „Wir verwerfen drei Siebenmeter und hätten zur Pause führen können“, unterstrich Simon.

Ihren Start in die zweite Hälfte verpatzte die HG jedoch gehörig. Technische Fehler kosteten mehrfach den Ballbesitz. Northeim konterte, die HG-Akteure standen Spalier. Mit einem 9:2-Tore-Lauf zwischen der 31. und 42. Minute entschieden die Gastgeber die Partie, sie zogen auf 23:14 weg. Ein Elm-Akteur stemmte sich vehement gegen die drohende Abfuhr. Gerrit Gerloff erzielte 9 seiner 11 Tore in der Schlussviertelstunde. Vier Gerloff-Treffer in Folge sorgten dafür, dass die Simon-Sieben in der 49. Minute auf 20:26 verkürzte. Doch Northeims Drittliga-Reserve ließ nichts mehr anbrennen.

HG Elm: Rokitta – Gerloff 11, Scheller 3, Kaufmann 2, Bäumler 1, J. Maack 1, Walburg 1, Albrecht 2, S. Maack 3, Deupert 1.

