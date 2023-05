0:2 gegen Oldenburg trübt die Stimmung in Schöningen nicht

Das letzte Heimspiel der Oberliga-Premierensaison, es ging verloren. Mit 0:2 (0:0) mussten sich am Samstag die Fußballer der FSV Schöningen dem VfL Oldenburg geschlagen geben – und das, obwohl die Schöninger einen wirklich guten Auftritt geboten hatten.

„Das Ergebnis täuscht über unsere sehr gute Leistung hinweg. Uns hat aber einfach die Effizienz vor dem Tor gefehlt“, begründete FSV-Coach Bastian Breves, warum es für sein Team nicht zu etwas Zählbarem gereicht hatte. „Wir hatten drei Großchancen – und die Oldenburger treffen quasi aus dem Nichts. Sie hatten in 90 Minuten genau diese zwei echten Torchancen, ansonsten waren es Torgelegenheiten – mehr nicht“, haderte Breves.

Amin, Elsner und Kohl haben die besten Möglichkeiten auf die FSV-Führung

Die beste Torchance für die Gastgeber hatte der eingewechselte Dominik Elsner nach gut 70 Spielminuten. „So ist das manchmal: Letzte Woche ist der Ball vom Innenpfosten ins Tor gesprungen – heute springt er halt raus.“ Maximilian Kohl ließ ebenfalls eine hundertprozentige Torchance ungenutzt, als er einen Kopfball aus fünf Metern neben das Tor setzte. Und in der ersten Halbzeit war bereits Petrus Amin allein aufs VfL-Tor zugesteuert und am Torhüter gescheitert.

Für Breves war im Duell mit den Oldenburgern klar, dass „die Mannschaft, die das erste Tor schießt, als Sieger vom Platz gehen würde“. Und dieser erste Treffer gelang eben den Gästen in Minute 82. „Danach haben wir alles nach vorne geworfen, auf ein 3-4-3 umgestellt“, erklärte der FSV-Coach, dessen Team sich keinesfalls mit einer Niederlage von ihren Fans verabschieden wollte. Doch das Risiko wurde bestraft. Das 0:2 in der Nachspielzeit besiegelte den Ausgang dieser Partie.

FSV-Coach Breves: Bei uns war ein bisschen die Luft raus

„Wenn es für uns noch um irgendetwas gegangen wäre, hätten wir dieses Spiel ganz bestimmt nicht verloren. Der Gegner war sicherlich nicht schlecht, hatte eine sehr gute Spielanlage“, sagte Breves anschließend und gab zu: „Aber ehrlich gesagt war bei uns ein bisschen die Luft raus.“ Der Coach zeigte aber Verständnis dafür, dass sein Team nicht mehr die letzten Körner zusammenkratzen konnte, um die Partie noch mal umzubiegen. „Wir haben eine unfassbar gute Saison gespielt“, lobte Breves seine Mannschaft nach ihrem bereits 37. Pflichtspiel.

Wenngleich er seinen fünften Platz an die Oldenburger verlor, hat sich Aufsteiger Schöningen in seiner Premierensaison im niedersächsischen Oberhaus doch hervorragend eingelebt und ein bockstarkes Debütjahr abgespult – unabhängig davon, wie das abschließende Saisonspiel in Lüneburg am kommenden Sonntag ausgeht.

FSV: Riedel ­– Caringi, Behling (62. Elsner), Reiche, Martinowski – Ademeit – Sening (70. Kohl), Lutz, Maushake, Winter – Amin.

Tore: 0:1 Janßen (82.), 0:2 Brinkmann (90+2.).

