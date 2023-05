Brisantes Derby zwischen Essenrode und Wendhausen

Weil das Topspiel zwischen der FSV Schöningen II und dem Helmstedter SV vorgezogen worden war, steht beim Blick auf die übrigen Paarungen des 23. Spieltags (alle Sonntag, 15 Uhr) der Fußball-Kreisliga vor allem die untere Tabellenhälfte im Brennpunkt. Beispielsweise hat der TuS Essenrode im Nachbarschaftsduell mit der TB Wendhausen die Möglichkeit, zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr wieder die Abstiegsränge zu verlassen. Das würde auch die Sorgen bei der TB wieder vergrößern, die am Donnerstagabend im Nachholspiel dem TSV Danndorf unterlag.

TB Wendhausen – TSV Danndorf 2:5 (2:0). Tore: 1:0 Breitsohl (19.), 2:0 D. Fischer (40.), 2:1 Heiser (53.), 2:2 Kunau (56.), 2:3 Wende (71.), 2:4 Welter (73.), 2:5 Heiser (80.).

Die Gastgeber waren auf dem besten Wege, eine Überraschung zu schaffen. „Dann kamen wir aber schlecht in die zweite Halbzeit, waren nicht richtig da“, erklärte TB-Coach Björn Grosser zu den beiden schnellen Gegentreffern nach der Pause. Danach hatte sein Team „zweimal Pech mit Schiedsrichterentscheidungen. Und nachdem wir in Halbzeit 1 richtig geackert hatten, haben uns irgendwann auch die Kräfte gefehlt“, sagte Grosser.

TuS Essenrode – TB Wendhausen. 3:0 in Barmke, 6:0 gegen den FC Nordkreis – beim TuS Essenrode hatte der Trainerwechsel eine positive Wirkung. Er habe hauptsächlich „den Spaß und die Leidenschaft“ aus dem Team herausgekitzelt, ansonsten „musste ich aber gar nicht so viele Hebel betätigen“, sagt der neue Coach Stefan Korngiebel. Auch sei es „hilfreich gewesen, dass wir zuerst gegen Barmke gespielt haben. Die Euphorie vom Sieg haben wir mitgenommen und gegen Nordkreis ein Feuerwerk abgebrannt“, findet Korngiebel. Er mahnt aber: „Noch stehen wir unter dem Strich, und wir werden mindestens noch drei Siege brauchen, um die Klasse zu halten.“ Dafür, so der TuS-Coach weiter, müsse seine Elf auch im wichtigen Nachbarschaftsduell gegen Wendhausen so mannschaftlich geschlossen sowie lauf- und einsatzfreudig auftreten wie zuletzt. Und TB-Coach Grosser erklärt: „Es ist ein Derby, noch dazu ein wichtiges. Da geht es darum, sich auf dem Platz zu zerreißen.“

FC Nordkreis – TSV Germania Helmstedt. Obwohl seine Mannschaft beim 0:6 in Essenrode einmal mehr stark ersatzgeschwächt antreten musste, „war das eine indiskutable Leistung. Alles, was wir in den Spielen davor gut gemacht hatten, etwa die Lauf- und Einsatzbereitschaft, haben wir da vermissen lassen“, blickt Jan Wenzel, der Trainer des FCN, auf den vergangenen Sonntag zurück und stellt klar: „Mit solch einer Leistung holen wir keinen Punkt mehr. Und wir werden mindestens noch zwei Siege, besser noch acht Punkte benötigen, um sicher drinzubleiben.“

TSV Barmke – SV Esbeck. Die Gastgeber haben sich längst damit arrangiert, dass sie auf Abschiedstour aus der Kreisliga sind. „Wir wollen die Saison aber sauber zu Ende spielen. Das haben wir in den vergangenen Wochen schon gemacht und werden es auch weiter so machen“, betont Barmkes Coach Rudi Sorge junior. Es sei auch deshalb wichtig, sich jetzt nicht hängenzulassen, „um mit einem möglichst guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen. Dann sortieren wir uns und nehmen in der 1. Kreisklasse einen neuen Anlauf“, merkt Sorge an.

Außerdem spielen: TSV Grasleben – SG Rottorf/Viktoria Königslutter, MTV Frellstedt – FC Vatan Spor Königslutter, SG Sundern – TSV Danndorf (alle So., 15 Uhr).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de