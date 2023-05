Fußball-Bezirksliga 4:1 – „LaBo“ glänzt auch in Sickte

Fast immer einen Tick schneller am Ball: Robin Jaworski (links) und die Lauinger waren beim TSV Sickte (in Grün) fast durchweg die tonangebende Mannschaft.

Helmstedt. Die formstarke SV Lauingen Bornum feierte in der Bezirksliga mit dem 4:1-Sieg über den TSV Sickte. Sonntag will die SV in Sonnenberg nachlegen.