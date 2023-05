Fußball-Bezirksliga 1 Ausgleich in der Nachspielzeit – Schunters Leiden geht weiter

Sie haben sich seit geraumer Zeit mit dem Abstiegs abgefunden, nun steht er auch rechnerisch fest: Die Bezirksliga-Fußballer des FC Schunter können das rettende Ufer nach dem 3:3 (1:2) gegen den SV Reislingen-Neuhaus nicht mehr erreichen.

„Das Thema war für uns sowieso schon durch“, erklärte FC-Coach Julien Wossmann, bei dem sich die Enttäuschung über den besiegelten Gang in die Kreisliga in Grenzen hält. Gegen Reislingen-Neuhaus hatte sein Team nicht wie ein Kellerkind gespielt, ganz im Gegenteil. „Über weite Strecken der Partie waren wir die bessere Mannschaft“, fand er. Bereits in der 8. Minute sorgte Dominik Claus für Schunters Führung, „danach haben wir es aber verpasst, das 2:0 zu machen“, haderte Wossmann.

Jannis Zirn schießt den FC in Führung und muss danach zum Duschen

Das wurde mal wieder bestraft, nach einem individuellen Fehler glich SV-Spielertrainer Giuseppe Marchese aus (38.),nur wenig später legte er nach (43.). „Wir hatten dann sogar noch Glück, dass Reislingen nicht das dritte und vierte Tor schießt“, gab der FC-Trainer zu.

Nach dem Seitenwechsel war sein Team wieder besser in der Partie, Amed Koulibaly sorgte nach etwas mehr als einer Stunde für den Ausgleich, der eingewechselte Jannis Zirn brachte seine Farben sogar wieder in Führung. Doch Zirn flog nur zwei Minuten später mit glatt Rot vom Feld. „Und danach haben wir angefangen, zu schwimmen“, meinte Wossmann. Nach einem langen Ball sorgte Dennis Karatas in der Nachspielzeit für das aus FC-Sicht unglückliche 3:3.

„Es ist wirklich schade, dass wir uns wieder nicht mit einem Sieg belohnen konnten. Die Leistung hat ja gestimmt“, konstatierte Wossmann. „Das 3:3 fühlt sich an wie eine Niederlage.“

Tore: 1:0 Claus (8.), 1:1, 1:2 Marchese (38., 43.), 2:2 Koulibaly (62.), 3:2 Zirn (85.), 3:3 Karatas (90.+3).

Rot: Zirn (87., FC).

