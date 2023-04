Leistung und Ergebnis stimmen bei Schunter nicht überein

Schunter-Coach Julien Wossmann ärgerte sich über die Niederlage in Barnstorf.

„Es ist eine Saison zum Vergessen“, ärgerte sich Julien Wossmann, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FC Schunter. Seine Mannschaft zeigte beim SV Barnstorf einen richtig guten Auftritt, doch die schlechte Chancenverwertung und Fehler in der Defensive sorgten dafür, dass sein Team den Barnstorfern letztlich mit 1:5 (1:2) unterlag.

Bereits in der Vorwoche hatte Schunter gegen den Ligaprimus Hillerse eine ansprechende Leistung gezeigt und trotzdem mit 2:7 verloren, die Partie gegen Barnstorf bot einige Parallelen. Denn der FC war von Beginn an gut im Spiel, erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten. „Aber wir machen die Dinger vorne einfach nicht rein. Dreimal haben wir den Ball aus kürzester Distanz übers Tor gehauen, zudem treffen wir zweimal die Latte“, beschrieb Wossmann.

Frustrierter Wossmann: „Alle denken, dass wir böse unter die Räder gekommen sind“

Und wie in den letzten Wochen auch kassierte seine Truppe mit dem ersten Schuss auf den eigenen Kasten ein Gegentor. „Wir waren danach aber weiter gut in der Partie“, fand der Coach, dessen Team sich wenig später mit dem Ausgleich belohnte. Vor der Pause aber der nächste Nackenschlag für den FC: Nach einer Ecke gingen die Hausherren erneut in Führung.

In Durchgang 2 drängten die Gäste auf den erneuten Ausgleich, doch nach einer zu kurz geratenen Rückgabe zum Torwart Josh Lüddecke erhöhte der SV. „In der Nachspielzeit kassieren wir noch zwei weitere Tore und alle denken, dass wir böse unter die Räder gekommen sind“, haderte der ratlose Wossmann. „Die Jungs sind durch diese Niederlage am Ende, wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Aber vielleicht haben wir es auch einfach nicht verdient, weil wir unsere Chancen nicht nutzen.“

Tore: nicht gemeldet.

wit

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de