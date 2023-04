Lauingen Bornum: „Hochverdiente Niederlage“ gegen Wendezelle

Anders als in dieser Szene fehlte den Lauingern (li. Alexander Müller) ab und zu der Zugriff auf die Wendezeller (re. Steven Allerkamp)

„Ich bin bedient!“ Marcel Schoolmanns erster Kommentar zur Leistung seiner Mannschaft im Nachholspiel gegen den TSV Wendezelle sprach Bände. Mit 0:3 (0:1) unterlag seine SV Lauingen Bornum in der Fußball-Bezirksliga 2 dem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. „Es war eine hochverdiente Niederlage, die wir uns selbst zuzuschreiben haben“, schob Schoolmann nach.

Die Gäste präsentierten sich zwar längst nicht als die spielerisch deutlich überlegene Mannschaft, „es war aber für jeden klar ersichtlich, dass Wendezelle den Sieg mehr wollte“, analysierte Lauingen Bornums Trainer und nannte beispielhaft eine Szene, in der Wendezelles Oldie Thomas Erich, der als Stürmer agierte, an der Seitenlinie durchsprintete, um per Grätsche einen SV-Angriff zu stoppen. „Diese Bereitschaft zu kämpfen, Wege zu machen, war bei uns nicht da“, monierte Schoolmann. „Und der TSV hat solche Aktionen abgefeiert, als hätte er gerade die Champions League gewonnen. Auch diese Leidenschaft hat bei uns gefehlt.“

Seine Mannschaft brachte insgesamt auch zu wenige klare Abschlüsse zustande. Nachdem der TSV durch einen berechtigten Foulelfmeter in Führung gegangen war (43. Minute), hatte Bernd Mittendorf zu Beginn des zweiten Spielabschnitts die größte Chance, das Momentum wieder auf die Seite der Gastgeber zu ziehen. Er schloss aber aus zentraler Position im Sechzehner etwas überhastet ab, so landete sein Schuss zu zentral auf dem TSV-Kasten.

Danach hatten die Lauinger „nur noch eine oder zwei kleinere Möglichkeiten“, berichtete Schoolmann, der stattdessen noch zwei Gegentreffer mit ansehen musste. „Das 0:3 passte dann perfekt zu unserem heutigen Spiel – den Treffer haben wir Thorsten Erich nämlich direkt aufgelegt“, sagte der SV-Coach.

Tore: 0:1 N. Schulze (43./FE), 0:2 O. Kamp (62.), 0:3 Th. Erich (84.).

jse

