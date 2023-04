Frellstedt bleibt ohne Niederlage – und steigt dennoch ab

Frellstedt. Das RSV-Duo Marcus Packhäuser/Daniel Georgi holt am letzten Spieltag acht Punkte, muss aber den Gang in die Verbandsliga antreten.

Sie gaben am letzten Spieltag noch einmal alles, blieben sogar ungeschlagen. Am Ende fehlte den Oberliga-Radballern der RSV Frellstedt dennoch ein Zähler, um die Abstiegsränge noch zu verlassen. Somit muss das Duo Marcus Packhäuser/Daniel Georgi den Gang in die Verbandsliga antreten.

Die Chancen auf den Klassenerhalt waren für die Frellstedter vor dem Spieltag in Hannover sehr gering: Bei noch vier ausstehenden Spielen war der RV Etelsen – der den letzten Nichtabstiegsplatz belegte – neun Zähler entfernt. Deshalb wollten die Frellstedter ohne jeglichen Druck in ihre Spiele gehen. Die ersten Punkte gab es für das RSV-Duo bereits vor dessen erstem Einsatz. Weil der RSV Bramsche II verletzungsbedingt nicht antreten konnte, wurde das Spiel mit 5:0 zugunsten von Packhäuser/Georgi gewertet.

Umkämpft verlief dann das Duell mit Bramsches Erstvertretung: Nachdem Frellstedt bereits mit 5:2 geführt hatte, wurde es noch einmal spannend. Am Ende siegten Packhäuser/Georgi aber mit 6:5. In den beiden abschließenden Spielen gegen den RSV Halle (2:2) und die RCG Hahndorf II (3:3) verpassten sie jedoch jeweils knapp einen weiteren Sieg – das sollte sich rächen.

„Wir haben erst später von Etelsens Ergebnissen erfahren, da waren wir schon ziemlich enttäuscht“, erklärte Packhäuser. Denn der Konkurrent im Abstiegskampf hatte alle seine Spiele verloren, so hätte dem RSV-Team ein Punkt mehr zum Klassenerhalt genügt. „Natürlich ist es ärgerlich, wir hätten gegen Halle und Hahndorf auch gewinnen können“, sagte Packhäuser. „Aber den Klassenerhalt haben wir vorher verspielt. Heute haben wir acht Punkte geholt, an den fünf Spieltagen davor insgesamt nur zwölf. Wir haben aber noch mal gezeigt, was wir können, und wollen in der nächsten Saison wieder hoch in die Oberliga.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de