Hamburger SV ist „drei Nummern zu groß“ für Barmke

Im zweiten Treffen mit dem TSV Barmke in dieser Saison machten die Fußballerinnen des Hamburger SV deutlich, warum sie noch ohne Punktverlust an der Tabellenspitze der Regionalliga Nord stehen. Anders als im Hinspiel, das sie nur mit 1:2 verloren hatten, waren die Barmkerinnen im Rückspiel in der Hansestadt chancenlos und unterlagen deutlich mit 0:6 (0:2).

„Natürlich waren wir nach dem Spiel erst mal geknickt, niemand verliert gerne mit 0:6“, sagte Barmkes Coach Marcel Kirchhoff. „Aber manchmal muss man einfach auch anerkennen, dass ein Gegner in allen Belangen überlegen war.“ Und das bedeute nicht, dass bei seiner Mannschaft alles schlecht gewesen sei – „wir hatten auch unsere guten Phasen, insgesamt war der HSV dieses Mal aber in Sachen Dynamik, Technik und Spielwitz einfach drei Nummern zu groß und gehört mit dieser Qualität nicht in diese Liga“, bilanzierte Kirchhoff.

Das HSV-Team sei auch nicht mehr mit dem aus dem Hinspiel vergleichbar gewesen. Neben externen Winter-Neuzugängen bot beispielsweise Svea Stoldt „auf der Sechs eine überragende Leistung“, fand Kirchhoff. In Barmke hatte sie noch gefehlt, weil sie mit der Jugend-Nationalmannschaft unterwegs war.

Nach dem 0:2 steigern sich die Barmkerinnen

Abgesehen von den ersten 20 Minuten, in denen sie keinen richtigen Zugriff fanden, könne er seinen Spielerinnen keinen Vorwurf machen. Der Eckball, der zum 1:0 des HSV führte, wäre zu verhindern gewesen. Und den zweiten Gegentreffer leiteten die Barmkerinnen mit einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung selbst ein. Danach steigerten sich die Gäste aber deutlich. „Wir haben dann im Verbund gut verschoben und auch unter Druck den Ball gut von hinten rausgespielt“, lobte Kirchhoff, dessen Team bis zur Pause nur noch wenige Hamburger Abschlüsse zuließ.

Weil sie etwas von ihrer Spielkontrolle abgegeben hatten, schärfte das HSV-Trainergespann in der Kabine noch mal die Sinne seiner Spielerinnen. Die Hanseatinnen kamen vor den Augen von HSV-Ikone Horst Hrubesch wieder deutlich entschlossener aus der Kabine, legten zügig die Treffer zum 3:0 und 4:0 nach und spielten es danach konsequent runter. „Da gibt es eben nicht nur eine richtig gute erste Elf, der HSV kann auch von der Bank noch mal richtig Power nachlegen.“ So wurden mit Victoria Schulz (13 Treffer) und Carla Morich (10) die beiden bislang besten Torjägerinnen erst nach einer Stunde eingewechselt – die dann die Tore zum Endstand erzielten.

TSV: Burmeister – Gummert (60. Engelbrecht), A. Müller, Wohlfahrt, Reckewell – Spelly, Runge – Pribyl (69. Bruns), Stenzel, Bartel (79. Ekiz) – M. Müller (87. Georg).

Tore: 1:0 Dönges (11.), 2:0 Lahr (14.), 3:0 Mühlhaus (50.), 4:0 Marquardt (51.), 5:0 Morich (65.), 6:0 Schulz (78.).

