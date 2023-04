Türk Gücü schlägt Hondelage trotz Unterzahl

Der Kapitän musste früh verletzt raus, mehr als eine halbe Stunde agierten sie in Unterzahl. Doch die Bezirksliga-Fußballer des FC Türk Gücü Helmstedt lassen sich auch unter schwierigen Bedingungen nicht aus der Bahn werfen. Beim MTV Hondelage setzte sich die Elf von der Kantstraße mit 4:2 (1:1) durch.

Die Helmstedter legten auf dem kleinen Kunstrasenplatz gut los, erspielten sich einige Möglichkeiten und wurden in der 7. Minute dafür belohnt. Ein Schuss von Mehmet-Ali Tozlu wurde noch auf der Linie geblockt, Masirullah Omarkhiel hämmerte den Abpraller dafür unter die Latte zum 1:0. Der FC verpasste es jedoch, die Führung in der Folge auszubauen. Das sollte sich rächen. Nach einem Eckball glich Ole Broders aus (37. Minute).

Kurtoglu und Friehe schießen Türk Gücü auf die Siegerstraße

In der zweiten Hälfte ging es dann drunter und drüber. Der für den am Oberschenkel verletzten Kapitän Arne Ruff eingewechselte Volkan Özürk sah für ein zu hohes Bein glatt Rot – eine harte Entscheidung. Doch auch in Unterzahl hatten die Helmstedter ihre Möglichkeiten, und sie gingen erneut in Führung. Nach einem Konter traf Semih Kurtoglu auf Zuspiel des starken Adrian Goransch zum 2:1 (60.). Nur wenige Minuten später wurde Goransch im Strafraum zu Fall gebracht, den Elfmeter versenkte Maurice Friehe zum wichtigen 3:1 (67.).

Entschieden war die Partie jedoch noch nicht. Hondelage warf alles nach vorne, und Ole Broders verkürzte in der Nachspielzeit noch einmal vom „Punkt“ aus. Doch nur kurz darauf stellte Stephane Dieupeu den alten Abstand wieder her (90.+4). „Das war eine richtig gute Mannschaftsleistung“, freute sich FC-Coach Fatih Özmezarci.

Tore: 0:1 Omarkhiel (7.), 1:1 O. Broders (37.), 1:2 Kurtoglu (60.), 1:3 Friehe (67./FE), 2:3 O. Broders (90.+2/FE), 2:4 Dieupeu (90.+4).

Rote Karte: Öztürk (60., FC).

jne

