Pech vor der Pause, Slapstick danach – Schunter verliert 0:4

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Schunter müssen weiter auf den ersten Sieg des Jahres warten. Auch beim VfR Wilsche-Neubokel blieb der Aufsteiger weit unter seinen Möglichkeiten und verlor letztendlich mit 0:4 (0:1).

Beide Mannschaften waren zunächst darauf bedacht, hinten sicher zu stehen, Torabschlüsse waren Mangelware. Die erste große Möglichkeit nutzten die Hausherren in Minute 27 direkt zur Führung. Nach einem FC-Ballverlust im Spielaufbau schaltete Wilsche schnell, Mika Pieper scheiterte noch an Schunters Keeper Josh Lüddecke, den Abpraller drückte Sebastian Keier über die Linie.

FC Schunter nutzt einen Elfmeter nicht

Kurz vor der Halbzeitpause wurde es hektisch: Wilsches Jonas Höft ging im Strafraum zu ungestüm zu Werke – Elfmeter für den FC. Dominic Claus trat an – und scheitere mit einem Flachschuss in die Mitte an VfR-Schlussmann Daniel Strübing. Die darauffolgende Ecke wurde ebenfalls brandgefährlich, die Gastgeber klärten den Ball noch gerade so auf der Linie.

„In der Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass wir noch etwas mitnehmen können“, meinte FC-Coach Julien Wossmann. Doch es kam ganz anders: Nach einer Slapstickeinlage der Schunteraner Hintermannschaft erhöhte der VfR kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0. Und nur kurz darauf legte Wilsche mit den beiden nächsten Angriffen nach – 0:4 nach einer knappen Stunde.

Trainer Julien Wossmann fordert Leistungssteigerung

„Wir haben wirklich alles vermissen lassen in der zweiten Halbzeit. Wenn wir nächste Woche gegen Hillerse genau so auftreten, kassieren wir 15 Gegentore“, ärgerte sich Wossmann über die Leistung seines Teams nach dem Seitenwechsel. „Wir sind momentan einfach nicht gut genug und lassen jeden Gegner so aussehen, als wenn er um den Aufstieg mitspielt.“

Tore: 1:0 Keier (28.), 2:0 Pieper (50.), 3:0 T. Steep (56.), 4:0 Samkowez (59.).

