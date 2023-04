Lauingen Bornum verdient sich 0:0 gegen Top-Team Volkmarode

Redlich verdient: Bernd Mittendorf (li.) und die SVLB trotzten Volkmarode (in Schwarz) einen Zähler ab.

Das ist aus rein tabellarischer Sicht definitiv ein Bonuspunkt: Fußball-Bezirksligist SV Lauingen Bornum hat sich am Sonntag in einem intensiven Spiel gegen den Tabellenzweiten der Staffel 2, den SC Rot-Weiß Volkmarode, ein 0:0-Unentschieden erkämpft. „Ein mehr als verdienter Punkt“, fand SV-Coach Marcel Schoolmann, der seiner personell angeschlagenen Mannschaft ein riesiges Lob für ihren Einsatz aussprach.

Auf dem schwer zu bespielenden Lauinger Waldsportplatz musste Schoolmann auf mehrere potenzielle Stammkräfte verzichten. Dennoch bot sein Team dem Aufstiegsaspiranten wie schon beim unglücklichen 2:4 im Hinspiel ordentlich Paroli – mehr noch: „Wir hatten etliche gute Aktionen, bei denen wir selbst hätten in Führung gehen können“, unterstrich Lauingen Bornums Trainer. In der insgesamt noch recht zähen ersten Halbzeit hatte Jannis Hüttenrauch das 1:0 auf dem Fuß, als er allein auf Volkmarodes Tor zustürmte, aber am Keeper scheiterte. Alexander Müller konnte – etwas überhastet – den Abpraller ebenfalls nicht nutzen.

Schoolmann: „Richtig stark von meiner Mannschaft“

Die favorisierten Braunschweiger wurden über weite Strecken des Spiels nur über Standardsituationen gefährlich – wie bei ihrer besten Gelegenheit vor der Pause, als nach einer Freistoßflanke ein Kopfball am Außenpfosten landete.

Nach der Pause nahm der Unterhaltungswert der Partie zu. Ein fußballerischer Leckerbissen wurde sie zwar nicht, „trotzdem haben wir uns selbst bei diesen Platzverhältnissen einige Male gut durchkombiniert“, lobte Schoolmann. Bis zur 58. Minute kam seine Elf zu vier guten Chancen, doch entweder zielten die Lauinger nicht genau genug oder aber SC-Schlussmann Claudio Hoßbach war zur Stelle. Insbesondere bei der Doppelchance durch Jasper Reichel und Alexander Müller (54.) parierte er glänzend. Später tauchte er auch gegen die Flachschüsse von Reichel (72.) und Joscha Frohbart (77.) blitzschnell in die kurze Ecke ab.

Auf der Gegenseite blieb es dabei: Lauingen Bornums Dreierkette bereinigte viele der Situationen, die aus dem Spiel heraus brenzlig zu werden drohten, mit präzisen Grätschen. Über Standards blieb Volkmarode allerdings gefährlich. So mussten die Gastgeber in den letzten 15 Minuten doch noch einige Male – allein dreimal kam der SC nach Eckbällen zum Abschluss – um den Punkt bangen. Doch es reichte. „Läuferisch und vom Einsatz her war das richtig stark von meiner Mannschaft“, lobte Schoolmann anschließend.

