1:1 – Heeseberg trotzt Türk Gücü ein Unentschieden ab

Türk Gücü Helmstedt hat erstmals in diesem Fußball-Jahr Punkte liegen lassen. Der Bezirksliga-Spitzenreiter kassierte gegen den FC Heeseberg auf fremdem Heim-Terrain beim 1:1 (1:0)-Unentschieden spät den Ausgleich.

Das Spiel fand im Stadion des TSV Germania statt. „Wir wollten unbedingt spielen, und die Drainage hier ist einfach besser. Großer Dank geht an den TSV, dass er uns entgegengekommen ist“, erklärte Türk Gücüs Coach Fatih Özmezarci vor der Partie.

Seine Jungs übernahmen früh das Zepter im Heimspiel auf fremdem Terrain. Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, als Onur Can Ada eine scharfe Hereingabe von Frederic Krecklow aus drei Metern über die Linie drückte.

Die Torjäger spielen (zunächst) keine Rolle

Auch in der Folge blieb Türk Gücü am Drücker und machte vor allem über die rechte Seite Druck. Die nächste Chance hatten aber die Gäste. Julian Hieske prüfte Türk Gücüs Schlussmann Paul Probodziak nach einer Ecke (22.) – allerdings ohne Erfolg. Ansonsten verlegte sich der FCH auf gelegentliche Konter. Die Spielregie übernahmen die Gastgeber, ohne dabei richtig gefährliche Chancen zu kreieren. Auf beiden Seiten waren die Torjäger Masirullah Omarkhiel (Türk Gücü) und Alexander Schrader (Heeseberg) weitestgehend abgemeldet.

Am Geschehen auf dem Platz änderte sich auch zu Beginn von Halbzeit 2 nicht viel: Türk Gücü machte das Spiel, blieb aber im Abschluss erfolglos. Allerdings wurde die Partie mit zunehmender Spieldauer immer ruppiger, wobei der Schiedsrichter viel laufen ließ. Bei Heeseberg schlug dann das Verletzungspech gleich zweimal zu. Zunächst musste Niklas Wikert vom Platz und wurde durch Patrick Boltz ersetzt (59.). Doch es sollte ein Kurzeinsatz werden. Auch Boltz verletzte sich. Jim Wilde kam für ihn (70.).

Schrader sorgt für Heesebergs Punktgewinn

Highlights blieben in der zweiten Halbzeit lange Zeit Mangelware. Doch die Gäste hatten sich für die Schlussphase noch etwas aufgehoben. Bei einer Ecke kam Schrader aus fünf Metern zum Abschluss und ließ sich nicht zweimal bitten (85.). Türk Gücü wirkte vom Ausgleich angezählt, und der FCH drängte gar auf den Siegtreffer, doch dieser sollte trotz zweier guter Möglichkeiten nicht mehr fallen. Dafür sah Heesebergs Nico Lübbecke nach einem Foul am eingewechselten Kubilay Kaptan für seine anschließende Wortwahl in der Nachspielzeit noch die rote Karte. Am Spielausgang änderte dies nichts mehr. Auch weil Heesebergs Malte Waldau kurz vor Abpfiff noch einen Schuss von Semih Kurtoglu mit einer guten Reaktion parierte.

„Wir waren zwar spielbestimmend, aber der letzte Pass war zu ungenau. So müssen wir mit dem Unentschieden leben“, sagte Türk Gücüs Trainer Özmezarci nach der Partie. Sein Gegenüber Michael Grahe war hingegen zufrieden: „Aufgrund unserer kämpferischen Leistung war das ein verdienter Punktgewinn.“

Tore: 1:0 Ada (5.), 1:1 Schrader (83.). Rot: Lübbecke (90.+3, FCH).

