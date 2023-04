Barmke verliert die Linie und das Spiel

Barmke. Johanna Bartel schießt den TSV gegen Osnabrück zwar in Führung, am Ende steht aber ein 1:3. Der Klassenerhalt ist damit noch nicht eingetütet.

Johanna Bartel (vorne rechts) erzielte die Führung für die Barmkerinnen, die sich am Ende den leidenschaftlich agierenden Osnabrückerinnen (in Schwarz) aber noch geschlagen geben mussten.

„Uns muss bewusst sein, dass Osnabrück im Abstiegskampf weiter jeden Punkt braucht und daher alles reinwerfen wird“, hatte Marcel Kirchhoff, der Trainer der Barmker Regionalliga-Fußballerinnen vor dem Heimspiel gegen den Osnabrücker SC gewarnt – doch seine Warnung bracht nur bedingt etwas. Nach einer guten Anfangsphase und einer 1:0-Führung musste sich sein TSV-Team am Sonntag auf eigenem Platz mit 1:3 (1:1) geschlagen geben und verpasste es dadurch, den Klassenerhalt vorzeitig fix zu machen.

Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start, kamen das eine oder andere Mal gefährlich vors Tor. Bereits in der 1. Minute probierte es Aileen Engelbrecht aus gut 20 Meter, Osnabrücks Keeperin Emilie Maria Maihs hatte mit dem Aufsetzer zwar Probleme, hielt den Kasten aber sauber. Kurz darauf fischte Maihs eine Flanke von Johanna Bartel gerade noch vor Engelbrecht weg (5.). Auch Rebecca Spelly (6.) und Jannika Pribyl (10.) verpassten die frühe Führung.

Bartel erzielt das 1:0, aus einem Fehler resultiert der Ausgleich

Kurz darauf jubelten plötzlich die Gäste. Nach einer Ecke schlug der Ball im Barmker Tor ein, doch die Schiedsrichterin hatte ein Foulspiel an TSV-Keeperin Jana Burmeister gesehen, der Treffer zählte nicht – Glück für die Barmkerinnen, die in der Folge seltener zu gefährlichen Abschlüssen kamen. Der OSC verteidigte ordentlich und mit hoher Einsatzbereitschaft und lief aufreißende Lücken oft zügig zu. In Minute 23 gelang dies jedoch nicht: Pribyl legte quer auf Bartel, die flach ins lange Eck zur Führung traf.

Acht Minuten vor der Pause hielt Maihs mit einer starken Fußabwehr die Gäste im Spiel, daraus entwickelte sich ein Konter. Den unterband der TSV zunächst zwar, nach einem Rückpass auf Burmeister setzte Osnabrücks Denise Franjkovic die TSV-Keeperin aber unter Druck, die ihr den Ball direkt in den Fuß spielte und so das 1:1 auflegte – unnötig in der Entstehung, aber nicht unverdient.

Mit fortwährender Spieldauer wird Barmke unruhig

Kurz nach Wiederbeginn wurden die Barmkerinnen noch einmal kalt erwischt, als sie hinten rechts den Ball vertändelten und Johanna Härle mit einem Traumtor – ein 25-Meter-Schlenzer ins lange Eck – die Gäste in Führung schoss. Der TSV zeigte eine gute Reaktion, scheiterte aber trotz mehrerer guter Abschlüsse immer wieder an Maihs im OSC-Tor. Gerade bei einer Doppelchance von Leonie Stenzel und Pribyl (55.) hatten die Blau-Gelben den Torjubel eigentlich schon auf den Lippen gehabt.

„Dann haben wir unsere Linie verloren, haben nicht mehr den Fußball gespielt, den wir können. Man hat gemerkt, dass wir unruhiger und unsauberer wurden, weil uns die Zeit ausging“, sagte Kirchhoff nach dem Spiel. Barmke hatte zwar noch Abschlüsse, war dabei aber zumeist zu unpräzise, und einmal zeigte Maihs gegen Stenzel erneut ihr ganzes Können. Kurz vor Schluss leitete dann ein weiterer unnötiger Ballverlust noch den dritten OSC-Treffer ein.

TSV: Burmeister – Gummert (74. Miszczak), A. Müller, Wohlfahrt, Reckewell – Runge, Spelly – Engelbrecht (83. Harmel), Stenzel, Bartel – Pribyl (63. Ekiz).

Tore: 1:0 Bartel (23.), 1:1 Franj­kovic (36), 1:2, 1:3 Härle (48., 86.).

