Helmstedt. Die Tänzerinnen des TK Fichte landen in Wolfenbüttel nur hauchzart hinter Bremerhaven auf Platz 2. In drei Wochen geht’s in Goslar weiter.

Die Tanzformation "Improvement" landete beim Turnier in Wolfenbüttel auf Platz 2.

Tanzen „Improvement“ verteidigt Tabellenspitze in der Landesliga

Die Tänzerinnen von „Improvement“, der Formation des TK Fichte Helmstedt, sind nicht von der Landesliga-Tabellenspitze zu verdrängen. Beim Turnier in Wolfenbüttel sicherten sich die Helmstedterinnen mit einer starken Wertung von 2-1-2-6-1 den zweiten Platz und verteidigten damit die Tabellenführung.

Zwei Wochen nach dem Saisonbeginn in Hamburg war „Improvement“ in der Lessingstadt gefordert. Da die Formation Phönix aus Bremen nicht antrat, wurde im Anschluss an die Vorrunde direkt ein kleines und großes Finale ausgetragen, wobei sich die besten sechs Teams für Letzteres qualifizierten. Neben den Formationen aus Bremerhaven, Lehre, Wunstorf, Wendezelle und Wildeshausen war auch „Improvement“ unter den Top 6.

Im Finale zeigten die Helmstedterinnen eine starke Leistung. „Wir haben noch einmal voll aufgedreht“, freute sich Tänzerin Rosa Umland über den Durchgang. Die Entscheidung fiel den Wertungsrichtern alles andere als leicht, letztendlich sicherte aber sich

Bremerhaven mit einem minimalen Vorsprung vor Helmstedt den Tagessieg. Die „Improvement“-Tänzerinnen waren mit ihrem Abschneiden sehr zufrieden, schließlich war ihnen die Verteidigung des „Platz an der Sonne“gelungen.

In drei Wochen geht es mit einem Turnier in Goslar weiter. Das Helmstedter Ziel ist dabei klar: Die Spitzenposition wollen sie nicht hergeben, der Verbandsliga-Aufstieg wäre damit in greifbarer Nähe. „Wir haben einen Punkt Abstand zu Rang 2, das ist nur ein knapper Vorsprung“, mahnte „Improvement“-Trainerin Xenia Pieper.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de