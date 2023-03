Quartett aus Helmstedt feiert gelungene Premiere

Den vier Turnerinnen aus dem Kreis Helmstedt waren Aufregung und Anspannung deutlich anzusehen. Sie alle absolvierten beim Bezirksfinale der P-Stufen in Gamsen (Landkreis Gifhorn) ihren ersten Wettkampf auf Bezirksebene. Mit ihren gezeigten Leistungen durften sie am Ende in jedem Fall zufrieden sein.

Platz 14 für Tanja Braune

Zu ihrer Premiere begleitet wurden sie von Trainerin Maren Frickmann und Vereinskameradin Charlotte Langer vom SV Brunsrode sowie Turnteam-Trainerin Fiona Stöber. Die erste Teilnehmerin aus dem Turnkreis Helmstedt war Tanja Braune vom Helmstedter SV. Sie war in der Altersklasse der 9- bis

10-Jährigen am Start und zeigte die Pflichtübungen 6 bis 7 des Deutschen Turner-Bundes. Durch solide Bodenübungen gelang es ihr, die eigene Aufregung etwas herunterzufahren. An den Geräten Sprung und Reck zeigte sie tolle Leistungen und verdiente sich viele Punkte. Auch an ihrem „Zittergerät“, wie es Stöber beschreibt, dem Schwebebalken, lief es rund. Lediglich beim Abgang musste sie einen Sturz in Kauf nehmen. Schließlich schaffte es Tanja Braune unter 23 Turnerinnen mit 54,050 Punkten auf Rang 14 – „was eine starke Leistung ist“, hob Stöber hervor.

Anschließend ging es für Alina Braune und Megan Weidner vom Helmstedter SV sowie Marlena Körner vom SV Brunsrode an die Geräte. Sie alle waren in der Altersklasse der 11- bis 13-Jährigen mit von der Partie und absolvierten die Pflichtübungen 6 bis 8. Alina Braune zeigte trotz eines Sturzes eine gute Übung am Balken, am Boden, Sprung und Stufenbarren lief es noch etwas besser. „Trotz des einen oder anderen krummen Zehs hat sie wichtige Punkte geholt“, betonte Stöber. Mit 55,000 Punkten reichte es zu Platz 21.

Weidner steigert sich stark

Bei Megan Weidner war die Aufregung an ihrem ersten Gerät, dem Schwebebalken, spürbar. Und sie war so groß, dass die junge Helmstedterin zweimal stürzte. Doch am Boden und am Sprung gelang es ihr, umso sicherere Übungen zu zeigen und wichtige Zähler zu sammeln. Beim Stufenbarren rutschte sie beim Abgang mit ihrem Fuß vom Holm ab, konnte sich aber noch fangen, sodass sie auch diese Übung sturzfrei beendete. Megan Weidner sicherte sich mit 52,200 Punkten den 26. Platz.

Marlena Körner zeigte beim Sprung gleich einen starken Handstandüberschlag, am Reck und am Balken war sie ebenso solide unterwegs und sammelte Punkte. Eine elegant ausgeführte Bodenübung war der Abschluss, im Klassement reihte sie sich hinter Weidner auf Platz 27 (50,533 Punkte) ein.

