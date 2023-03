TSG Königslutter trifft den Korb nicht und unterliegt USV

Die TSG Königslutter (am Ball) geht mit einer knappen Heimniederlage in den Schlusssport.

„Es war eine enge Kiste“, resümierte Christian Schöndube, Spielertrainer des Basketball-Landesligisten TSG Königslutter, nach der 69:77 (18:19, 21:17, 12:22, 18:19)-Heimniederlage gegen den USV Braunschweig. Eine Niederlage, die „zwar schade“ sei, doch durch den bereits feststehenden Klassenerhalt verschmerzbar ist.

Von Beginn an entwickelte sich eine unterhaltsame Begegnung im Duell der Tabellennachbarn. „Es war ein offener Schlagabtausch, es ging hin und her“, gab Schöndube an. Nach dem ersten Viertel war es eine Partie auf Augenhöhe – lediglich ein Zähler machte den Unterschied (18:19). Der TSG-Spielertrainer sprach von einer „phasenweise richtig starken Defense“ seines Teams. So auch im zweiten Spielabschnitt, als seine Mannen mit 21:17 die Oberhand behielten. Mit einer 39:36-Führung ging es in die Halbzeitpause.

Im dritten Viertel kamen die Königslutteraner etwas aus dem Tritt, verloren ihren Rhythmus. „Wir haben zwar immer noch ganz gut verteidigt“, befand Schöndube. Er stellte aber gleichzeitig klar: „Wir sind jedoch vorne nicht richtig ins Laufen gekommen.“ Die TSG habe die eigenen Schnellangriffe nicht gut ausgespielt. Der Tabellenfünfte Braunschweig hingegen machte das deutlich besser. Am Ende des Viertels stand ein Zehn-Körbe-Rückstand auf der Anzeigetafel.

Nach einer kurzen Unterbrechung mobilisierten die Elmstädter nochmals alle Kräfte – und wurden fast belohnt: „Eine Minute vor dem Ende waren wir bis auf drei Zähler dran. Dann mussten wir foulen ...“ Die fälligen Freiwürfe verwandelten die Braunschweiger sicher und machten letzte Hoffungen auf einen TSG-Heimerfolg zu Nichte. Schöndube: „Was uns letztlich den Sieg gekostet hat, war die mangelhafte Trefferquote. Wir werden in den ausstehenden Spielen nun versuchen, die Spielzeit auf Platz 6 zu beenden.“

TSG: Collignon 11 Punkte/3 Dreier, Frassek 18, Jenrich 14/3, Kleemann 6, Koch, Lopez 1, Meyer 10/1, Schöndube 9/1.

