Warberg/Lelm II wird im 90er-Jahre-Stil entzaubert

Felix Rosenblatt (am Ball) und seine Warberger Teamkollegen enttäuschten bei der klaren Niederlage in Moringen auf ganzer Linie.

Heiko Böhm hatte Mühe, die Contenance zu wahren. Der Trainer des Handball-Landesligisten HSV Warberg/Lelm II wirkte wenige Minuten nach Abpfiff der Auswärtspartie seiner Mannschaft gegen den MTV Moringen hörbar angefressen. Mit 21:35 (10:17) hatten die Warberger verloren. Doch nicht die Niederlage an sich, sondern das Zustandekommen wurmte Böhm gehörig. „Moringen hat uns mit Handball der 90er-Jahre auseinandergenommen.“

Es waren nicht die spielerischen Finessen der Gastgeber, denen die HSV-Abwehr nichts entgegenzusetzen hatte. Moringen agierte in der Regel mit Spielzügen der Marke „Caro einfach“. Simple Abbrechaktionen, das plötzliche Rückverlagern zu der Seite, von der der Ball gerade erst gespielt wurde – schon war der Warberger Defensivriegel geknackt.

„Während uns die Moringer bei unseren Angriffen in den ersten Minuten mit knackigen Stop-Fouls begrüßt haben, haben wir auf der Gegenseite alles dafür getan, dass sich der Gegner wohlfühlt.“ Soll heißen: Böhms Schützlinge übertrieben das körperlose Spiel, besonders sichtbar wurde dies zwischen der 10. und 20. Minute – eine Phase, in der die Hausherren sich von 6:3 auf 13:4 absetzten.

Böhm fordert Tempo und Emotionen – Reaktion am Freitag?

Böhm nahm ob der laxen Darbietung seiner Jungs kein Blatt vor den Mund, der Trainer ließ ordentlich Dampf ab. „Bei uns kam heute keiner über die Kicker-Note 6 hinaus. Wir haben gespielt wie eine Hobbytruppe oder Kneipenmannschaft“, schimpfte der HSV-Coach, der einzig die Leihgaben aus dem spielfreien Oberliga-Team, Jonte Walther und Torhüter Baldur Lampe, von seiner Kritik ausnahm. „Beide haben zumindest dagegengehalten, Jonte hat nach seiner Einwechslung einige Akzente gesetzt.“

Ihre beste Phase hatten die Warberger zu Beginn der zweiten Halbzeit, als sie Moringen zumindest nicht weiter als sieben Tore enteilen ließen. „Die restlichen 15 Minuten bis zum Ende waren dann wieder Arbeitsverweigerung“, schimpfte Böhm, der seinen Unmut nach der Partie in der Kabine äußerte. „Ich habe den Jungs gesagt, dass sie sich nicht füreinander zerreißen, und dass ich mich nicht mit dieser Art identifizieren kann. Ich will Handball mit Tempo und Emotionen sehen“, betonte Böhm, der „eine Reaktion“ von seiner Mannschaft erwartet. Die Gelegenheit dazu hat sie bereits am kommenden Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die HSG Schoningen/Uslar/Wiensen.

HSV II: Krull, Lampe – Rustenbach 4, Rosenblatt 1, L. Rosigkeit 1, Matschulla 1, Pissarczyk 1, Boese 5, Wawryk 1, Feiler, Kalisch 3, Krawacki, N. Rosigkeit 2, Walther 2.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de