Partie der SV Lauingen Bornum in Lafferde abgesagt

Der Spielplan und der Wettergott meinen es derzeit einfach nicht gut mit den Bezirksliga-Fußballern der SV Lauingen Bornum. Der Tabellenzehnte konnte in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel absolvieren – und daran wird sich auch an diesem Wochenende nichts ändern. Denn das für Sonntag angesetzte Spiel beim Kellerkind SV Teutonia Groß Lafferde wird nicht stattfinden können.

SV Lauingen Bornum drohen englische Wochen

„Der Platz in Lafferde ist leider nicht bespielbar, deshalb muss das Spiel am Sonntag abgesagt werden“, erklärt SV-Coach Marcel Schoolmann. Es ist bereits das dritte abgesagte Pflichtspiel in diesem Jahr, langsam aber sicher wird der Terminkalender der Lauinger und Bornumer immer voller. „Das gefällt mir natürlich gar nicht. Und bei einem Blick auf den Wetterbericht bekommt man auch nicht viel Hoffnung“, seufzt Schoolmann. Auch in den nächsten Wochen drohen Spielausfälle. Der SV-Trainer ahnt deshalb böses: „Das riecht nach englischen Wochen ohne Ende für uns.“

wit

