Besondere Premiere für Paul Müller

Es war ein ganz besonderes Erlebnis für ein Talent von Tatami Süpplingen: Paul Müller bestritt nun sein erstes Ju-Jutsu-Turnier überhaupt – und das waren gleich die norddeutschen Meisterschaften im Fighting.

Nachdem Müller bei der Landesmeisterschaft im Dezember 2022 aufgrund von vielen gesundheitsbedingten Ausfällen kampflos geblieben war, musste er sich diesmal in einer stark besetzten Klasse beweisen. Er kämpfte in der U16 in der Gewichtsklasse über 73 Kilogramm und bekam es hier mit fünf Kämpfern zu tun.

„Leider konnte er keinen seiner Kämpfe gewinnen, aber dafür reichlich Erfahrung für die Zukunft sammeln. Paul nahm fast alles an diesem Tag mit, was man im Wettkampf erleben kann“, berichtete Nina Kindermann, stellvertretende Vorsitzende von Tatami.

Es begann mit einer Wartezeit auf den ersten Kampf, während der die Aufregung immer größer wurde. Im Kampf selbst wurde Müller dann, in aussichtsreicher Position liegend, disqualifiziert. Anschließend bekam er zu spüren, wie lange drei Minuten Kampfzeit sein können, um letztlich knapp mit drei Punkten zu verlieren. In seinen Kämpfen 4 und 5 traf der Süpplinger auf Athleten aus dem Bundeskader. „Insgesamt brachte dieser Tag alles mit – außer einen siegreichen Kampf“, konstatierte Kindermann.

r.

