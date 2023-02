Schöningen. Der Fußball-Oberligist FSV Schöningen gewinnt das Duell gegen den TSV Pattensen hochverdient und feiert den fünften Sieg in Serie.

Abgezogen! Kapitän Dominik Elsner (links) und seine FSV Schöningen entschieden auch das dritte Duell gegen den TSV Pattensen in dieser Saison für sich. Am Ende hieß es 3:1 für den Gastgeber.

Fußball-Oberliga 3:1! FSV feiert fünften Sieg in Serie

10 Grad, starker, böiger Wind und Dauerregen haben am Samstag wohl viele Fans der FSV Schöningen davon abgehalten, ins Elmstadion zu kommen, um ihren Fußball-Oberligisten im ersten Heimspiel nach der Winterpause gegen den TSV Pattensen zu unterstützen. So verliefen sie gerade mal 121 Zuschauer im weiten Rund. Aber die wurden dafür mit einem hochverdienten 3:1 (1:0)-Sieg ihrer Jungs belohnt.

Entsprechend glücklich war natürlich auch FSV-Vorsitzender Karsten Kräcker: „Ich bin richtig stolz auf die Jungs. Sie sind seit Wochen gut drauf, haben mit Heeslingen und Spelle gegen zwei richtige Schwergewichte gewonnen und auch heute gegen Pattensen wieder eine top Leistung abgeliefert.“

Keeper Riedel muss früh runter

Dabei hatte es für die Gastgeber gar nicht gut angefangen. Nach einem Zusammenprall mit einem gegnerischen Angreifer blieb FSV-Keeper Matti Riedel verletzt liegen und musste mit einer Knieprellung ausgewechselt werden. Für ihn ging Philipp Nabel zwischen die Pfosten. Die Mannschaft von FSV-Coach Bastian Breves ließ sich dadurch aber nicht von ihrem Spielplan abbringen und griff aus einer vorsichtigen Defensive überfallartig an. Nach 13 Minuten hatten die Zuschauer den Torschrei schon auf den Lippen, doch der Fernschuss von Jan Ademeit wurde von Gästekeeper Erik Geesmann gerade noch über die Latte gelenkt.

Drei Minuten später legte sich Nils Bremer den Ball für einen Freistoß zurecht und schlug ihn dann halbhoch in den Strafraum. Daniel Reiche hatte genau darauf spekuliert und traf zum 1:0. Zehn Minuten später war es wieder ein Freistoß von Bremer, der für Gefahr sorgte. Dieses Mal war Dominik Elsner der Abnehmer, doch sein Schuss zischte am langen Pfosten vorbei. Die Gäste hielten mit guter Defensivarbeit und schnellem Umschaltspiel dagegen. So musste FSV-Keeper Nabel mehrfach weit vor seinem Strafraum den Ball wegschlagen. Da die Hausherren ihre zahlreichen Chancen nicht nutzten, blieb es zur Pause beim 1:0.

„Unser Spielplan ist voll aufgegangen“

Keine fünf Minuten waren dann im zweiten Durchgang gespielt, da nutzte Maximilian Kohl eine Flanke von Nils Bremer zum 2:0. Und als Gianluca Evers auf 3:0 (66.) stellte, schien die Partie endgültig gelaufen. Doch weit gefehlt, denn im Gefühl des sicheren Sieges schalteten die Breves-Schützlinge gleich mehrere Gänge zurück. Die Konsequenz: Nur zwei Minuten später das 1:3 durch Steven Melz, der völlig unbedrängt einschoss.. Die Gäste drückten weiter, doch es blieb beim verdienten Dreier für die FSV.

„Unser Spielplan ist voll aufgegangen. Wir hatten ein Chancenplus, allerdings hatten wir in der Box zu selten einen Abnehmer. Deshalb stand es zur Halbzeit auch nur 1:0“, resümierte Bastian Breves. „Wenn das 2:3 fällt, hätte es noch einmal gefährlich werden können. So ist es der fünfte Sieg in Folge – und das ist schon sensationell.“

FSV: Riedel (11. Nabel) – Bremer, Behling, Reiche, Martinowski – Evl-juskin, Ademeit – Elsner (83. Wahlig), Kohl (76. Lutz), Winter (90. Maushake) – Evers (66. Münch).

Tore: 1:0 Reiche (16.), 2:0 Kohl (49.), 3:0 Evers (66.), 3:1 Melz (68.).

