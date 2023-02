Böse Überraschung für HSV Warberg/Lelm II beim Schlusslicht

Warberg. Warberg/Lelms Reserve kassiert eine 29:30-Niederlage in Bad Harzburg.

Luis Pissarczyk brachte die HSV-Reserve bei Schlusslicht Bad Harzburg erst in der 53. Minute erstmals in Führung.

Böse Überraschung für die Landesliga-Handballer des HSV Warberg/Lelm. Bei der HSG Bad Harzburg/Vienenburg, Schlusslicht der Staffel Süd, setzte es eine nicht einkalkulierte 29:30 (12:18)-Niederlage.

HSV Warberg/Lelm II startet schlecht in die Partie

Das HSV-Team legte in Bad Harzburg einen Stotterstart hin. Nichts gelang. „Es zieht sich seit mehreren Wochen durch, dass wir schlecht in die Spiele reinkommen“, sagt HSV-Trainer Heiko Böhm. „Wir haben uns unzählige technische Fehler geleistet und den Gegner zu Tempogegenstößen eingeladen.“ Schnell lagen die Warberger mit 2:7 (9. Minute) und 7:12 (19.), in der 27. Minute gar mit 9:16 hinten. Eine Hypothek, die die Mannschaft für den Rest der Partie mit sich herumschleppte.

Nach Böhms deftiger Halbzeitansprache lief es plötzlich beim HSV. Die Dritte-Herren-Aushilfen Marvin Schöttke und Sascha Kalisch gaben den Aktionen Struktur, die Warberger holten Tor um Tor auf.

In den Schlussminuten spitzte sich das Geschehen zu: Nach Tim Matschullas Ausgleich zum 22:22 (45.) blieben die Warberger dran. Luis Pissarczyk brachte den HSV in der 53. Minute gar zum ersten und einzigen Mal im Spielverlauf in Führung (27:26). Doch das Schlusslicht antwortete zum 28:28, kassierte dann aber eine Zeitstrafe.

Gäste vergeben die Siegchance in Überzahl

Die große Chance für den HSV, in Überzahl wieder in Führung zu gehen? Denkste! „Wieder haben wir den Ball überhastet weggeworfen“, monierte Böhm. Der 29. Treffer gelang stattdessen Bad Harzburgs Nicolas Hischemöller in Unterzahl. Roman Lichtenfeld, frisch zurück von der Sünderbank, packte 40 Sekunden vor dem Ende den Treffer zum 30:28 drauf. Die Warberger waren geschlagen.

Die kosmetische Korrektur der Niederlage zum 29:30-Endstand durch den an diesem Tag treffsichersten HSV-Schützen, Philipp Karwacki (9 Tore), nahmen beide Teams emotionslos hin.

HSV II: Kroll – Parbst, Ernst, Schöttke 2, Pfützenreuter, L. Rosigkeit, Matschulla 5, Pissarczyk 6, Boese 2, Kalisch 2, Rustenbach 1, Feiler, Karwacki 9, Müller 1.

