60:82 – Schöndube-Team zeigt nur phasenweise ihr Können

Mark Jenrich (am Ball) und die TSG Königslutter leisteten sich gegen Wolfenbüttel zu viele Schwächephasen.

Sie gingen ohne große Erwartungen ins Spiel und schlugen sich bis zum Ende wacker. Die personell arg gebeutelten Landesliga-Basketballer der TSG Königslutter verloren in heimischer Halle gegen das Spitzenteam MTV/BG Wolfenbüttel III mit 60:82 (12:28, 17:14, 20:23, 11:17).

Mit einem Mini-Kader und Unterstützung der Reserve empfing die TSG den Tabellenzweiten aus der Lessingstadt. Der verletzte TSG-Spielertrainer Christian Schöndube meinte vor der Partie, dass eine Niederlage mit nur 20 Punkten Unterschied ein Erfolg wäre. Letztendlich wurden es 22 Zähler – und Schöndube ging mit gemischten Gefühlen aus der Partie. Einerseits hielt sein Team in manchen Phasen des Spiels sehr gut gegen, andererseits leistete es sich auch viele Schwächeperioden, in denen Wolfenbüttel leicht punktete.

TSG Königslutter startet „katastrophal“

Eine dieser Schwächeperioden erlebte seine Mannschaft zu Spielbeginn. „Nach sechs Minuten lagen wir mit 2:20 hinten, das war einfach katastrophal von uns“, ärgerte sich Schöndube. Danach präsentierten sich die Lutteraner aber besser, nach 17 gespielten Minuten und einem 15:6-Lauf lagen sie nur noch mit sieben Zählern hinten. Um den Gästen jedoch wirklich gefährlich zu werden, reichte es nicht.

„Wir hatten danach immer wieder Momente, in denen wir Wolfenbüttel eingeladen, in denen wir zu viele Fehler gemacht und unsere Möglichkeiten nicht genutzt haben.“ Das beste Beispiel lieferten seine Jungs zu Beginn der zweiten Spielhälfte. Wieder betrug der Abstand auf den Gegner nur sieben Zähler, doch danach erzielte Wolfenbüttel 13 Punkte in Folge.

„Das letzte Viertel plätscherte einfach vor sich hin“, so Schöndube. „Die Niederlage ist ärgerlich, aber wir haben uns ohnehin nichts ausgerechnet. Nächste Woche geht es gegen Eintracht Braunschweig, dann haben wir die Top 4 der Liga durch. In den Spielen danach müssen wir dann die Siege einfahren.“

TSG Königslutter: Frassek 23 Punkte, Jenrich 6/1 Dreier, Kleemann 6, Koch 6/2, Krasauskas 2, Lemke 6, Lopez 5/1, Meyer 6/1.

