Formationen des TC Schöningen reißen das Publikum mit

Tolle Stimmung, mitreißende Auftritte und strahlende Gesichter. Der TC Schöningen richtete wieder einmal seinen traditionellen Präsentationsabend im Brunnentheater aus. Unter dem Motto „Let’s get loud“ feierten die Schöninger Formationen ein buntes Tanzfest.

Für den Präsentationsabend suchten sich die Tänzerinnen und Tänzer aus insgesamt neun Formationen mit ihren Trainerinnen passend zum Motto zahlreiche Gute-Laune-Songs und Partylieder, zu denen dann die Choreographien entstanden sind. Nach der Begrüßung durch Fred Gronde, den Vorsitzenden des TC Schöningen, wurde die Vereinspräsentation durch die Trainerinnen mit dem Tanz zu „Auf uns“ von Andreas Bourani eröffnet. Für ihre Performance wurden die Trainerinnen im Anschluss vom Publikum mit den ersten Standing-Ovation des Abends gefeiert.

Monumentos sorgen mit ihrer EM-Choreo für Highlight

Im Folgenden führten Heike Fink und Sabrina Ohnesorge das Publikum durch den Abend. Neben den vielen Auftrittschoreographien durften natürlich auch die Turniertänze der vergangenen Saison nicht fehlen. So präsentierten die Turnierformationen Adagio Andante, Bisou, Conviction und Monumentos noch einmal ihre Turnierchoreographien. Ein Highlight war das Stück „Where’s my mind” von Josephine Spillner, mit der die Formation Monumentos bei den Europameisterschaft in Nordmazedonien startete.

Die Jüngsten feiern ihre Premiere auf der Bühne

Aber auch die Jüngsten erhielten ihre Bühnenauftritte. Die Kindergruppen Little Bubbles, Lollipops und Little Dancers wagten sich für ihre Tänze zu „Iko Iko“ und „Allez ola Ole“ auf die Bühne. Für viele der Tänzerinnen und Tänzer dieser Formationen war die Vereinspräsentation der erste Auftritt überhaupt.

Im zweiten Teil des Präsentationsabends sorgte die neue Verbandsliga-Formation Scope mit den Tänzen zu einem Hitmix für gute Stimmung auf den Rängen. Das begeisterte Publikum klatschte und sang mit.

Auch die im Sommer neu gegründete Schöninger Formation Jeunesse, die im kommenden Jahr in der Jugend-Verbandsliga an den Start geht, heizte das Publikum zu „On the Floor“ ordentlich ein. Ein besonderes Highlight war anschließend die Kinderformation Los Niños, die in diesem Jahr ihren ersten Auftritt beim Schnupperturnier in Celle gehabt hatte. Als waschechte Minions machten sie die Bühne unsicher.

Incis verabschieden sich mit dem ersten Auftritt

Einen kleinen Moment des Wehmuts gab es als die Incis, bestehend aus den übrig gebliebenen Tänzerinnen der Incredibles, die Bühne betraten. Es war ihr erster und gleichzeitig letzter Auftritt in dieser Konstellation. Mit ihrer Partychoreographie zu „Bongo Cha Cha“ rissen sie das Publikum ein letztes Mal mit. Einen besonderen Moment lieferte anschließend Monumentos. Gemeinsam mit den Eltern der Tänzerinnen und Tänzer ließen sie die Europameisterschaft mit dem Tanz zu „Stand up“ Revue passieren.

Das anschließende Finale, bei dem alle Formationen gemeinsam auf der Bühne standen, erfolgte ganz nach dem Motto des Abends. Zu einer Reihe verschiedener Variationen von „Let’s get loud“ zeigten sich alle Turnierformationen noch einmal, bevor sie mit den Kinderformationen zur wohl bekanntesten Songvariante von „Let’s get loud“ von Jennifer Lopez tanzten.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de