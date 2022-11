VfL Lehre reist als Außenseiter zum TuS Bergen

Es war eine deutliche Heimniederlage – aber keine, die Spuren hinterlassen wird. Hannes Ermisch, Trainer des VfL Lehre, ist sich sicher, dass seine Jungs die richtigen Schlüsse aus der jüngsten 26:32-Abfuhr durch die SG VfL Wittingen/Stöcken ziehen werden. Welche das für die Partie am Samstag (19.30 Uhr) beim TuS Bergen sein werden, muss sich zeigen.

Trainer Hannes Ermisch sieht seinen VfL Lehre auf einem guten Weg

Klar ist: Nach dem Mini-Zwischenhoch mit dem zweiten Saisonsieg beim MTV Vorsfelde II (22:21) geht der Abstiegskampf für die Lehrschen in den kommenden Wochen in unverminderten Schärfe weiter. Auch in Bergen, das in dieser Saison zu Hause nur Spitzenreiter TV Uelzen knapp mit 30:31 unterlag und ansonsten vier Siege feierte, ist die Mannschaft am Samstag nur Außenseiter. „Wir sind aber auf einem guten Weg“, sagt Ermisch. „Unsere Leistung gegen Wittingen war gut, die Wittinger waren halt in einigen Situationen ein bisschen besser. Hätten wir in den Wochen davor immer so engagiert gespielt, hätten wir schon häufiger als nur zweimal gewonnen in dieser Saison.“

Sollte es in Bergen nicht klappen mit etwas Zählbarem, so Ermisch, dann werde in Lehre niemand nervös. „Wir haben noch die Rückrunde. Es gibt noch genug Spiele, um sich aus dem Tabellenkeller nach oben zu arbeiten. Wir müssen unsere durchaus guten Leistungen zuletzt konservieren, dann werden auch die Ergebnisse für uns bald wieder besser ausfallen.“

