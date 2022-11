HSV Warberg/Lelm II unterliegt dem Northeimer HC II

Seine neun Tore reichten nicht: Felix Rosenblatt (am Ball) und der HSV II unterlagen Northeim.

Zwei Niederlagen kassierten die beiden Helmstedter Kreisvertreter in der Süd-Staffel der Handball-Landesliga.

HG Elm startet furios

MTV Rosdorf – HG Elm 30:19 (14:8). Die personell dezimierte HG Elm startete ihren Personalsorgen zum Trotz furios. Martin Schoel und Gerrit Gerloff trafen zur 2:0-Führung (3.). Erst allmählich wachten die favorisierten Gastgeber auf und legten bis zur 35. Minute zehn Tore zwischen sich und die HG.

„Bis Mitte der ersten Halbzeit war alles im Lot“, konstatierte HG-Trainer Andreas Simon. Zwei Zeitstrafen gegen sein Team kurz vor der Pause, zeitgleich ein 4:0-Tore-Lauf der Rosdorfer – schon war der Anschluss für die HG futsch. Dieser Lauf der Gastgeber wiederholte sich kurz nach dem Seitenwechsel. In dieser Phase enteilte Rosdorf von 14:8 auf 18:8.

Zwei Talente der HG Elm machen im zweiten Durchgang auf sich aufmerksam

„In der Folgezeit haben wir wieder munter mitgespielt“, berichtete Simon. Noah Kaufmann (fünf Tore) und A-Jugend-Torhüter Arno Höcherl machten in Durchgang 2 nachhaltig auf sich aufmerksam.

HG: Rokitta, Höcherl – Gerloff 5, Kaufmann 5, S. Maack, Schoel 2, Albrecht 5, J. Maack, Scheller 2.

HSV Warberg/Lelm II zeigt Leidenschaft

HSV Warberg/Lelm II – Northeimer HC II 30:34 (11:14). Die HSV-Reserve trat mit Emotionen, Elan und Leidenschaft auf, stand aber dennoch mit leeren Händen da. „Das lag auch an Entscheidungen von Dritten, die wir nicht beeinflussen konnten“, sagte Trainer Heiko Böhm. Ein Seitenhieb auf die Unparteiischen und deren für die Warberger oft nicht nachvollziehbaren Auslegung des Regelwerks.

Die Ursache für die dritte Niederlage in Folge müssen die Warberger auch bei sich suchen. „In der ersten Halbzeit waren wir im Angriff nicht zielstrebig genug“, monierte Böhm. Vorentscheidend ins Hintertreffen gerieten die Hausherren in der 44. und 45. Minute, als sie zwei Zeitstrafen und in Unterzahl drei Gegentore zum 23:26 kassierten.

HSV II: Kroll, Lampe 1 – Motzko, Rustenbach 1, K. Rosigkeit, N. Rosigkeit 3, Rosenblatt 9, Gode, Pissarczyk 4, Boese 3, Wawryk 3, Feiler, Müller 5, Karwacki 1.

jk

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de