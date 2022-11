Dominanter TSV Barmke beendet Hinrunde mit 3:0-Sieg

Endlich! Johanna Bartel (re.) erzielt in dieser Szene ihren ersten Saisontreffer, zugleich das 2:0 für Barmke im Spiel gegen den TuS Büppel (in Schwarz).

Es war ein nahezu perfekter Abschluss der ersten Regionalliga-Hinrunde der Vereinsgeschichte: Die Fußballerinnen des TSV Barmke gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den TuS Büppel souverän mit 3:0 (1:0) und stehen nach den ersten 13 Spieltagen mit 24 Punkten auf einem hervorragenden vierten Platz.

Mannschaftlich geschlossen zum Erfolg

Perfekt war, dass die Barmkerinnen ihre Heimbilanz mit dem zweiten Sieg aufpolieren konnten. Perfekt war auch, dass sie zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentreffer blieben. Ebenfalls perfekt war, dass sich die stets zu den auffälligsten Barmkerinnen gehörende Johanna Bartel endlich mit ihrem ersten Saisontreffer belohnen konnte. Und perfekt war auch, „dass wir uns wieder als geschlossene Einheit präsentiert haben. Das war erneut ein Erfolg der gesamten Mannschaft“, freute sich TSV-Trainer Marcel Kirchhoff.

„Wir waren über 80 Minuten das klar überlegene Team und haben völlig verdient gewonnen“, sagte Kirchhoff. Sein Lob beinhaltete zugleich eines von zwei sprichwörtlichen Haaren in der Suppe. In den zehn Minuten vor der Pause reduzierten die Gastgeberinnen kurzzeitig die Schlagzahl, wodurch Büppel am Ausgleich schnupperte. Ein Lupfer der stärksten TuS-Akteurin Emily Schmolke verfehlte aber das Ziel. Und in der 44. Minute vereitelte Torhüterin Jana Burmeister mit einem klasse Reflex gegen einen Schuss von Melanie Haferkamp aus kurzer Distanz den Ausgleich.

Vor und nach dieser Phase hatten die Barmkerinnen jedoch alles im Griff und hätten – hier das zweite „Haar“ – durchaus noch zwei, drei Treffer mehr erzielen können. Bartel wurde im letzten Moment gestört (12. Minute), Leonie Stenzel setzte einen Eckball auf die Latte (16.). Dann leitete Stenzel den Führungstreffer ein, ihre Hereingabe wurde vom TuS zunächst noch abgewehrt, doch Martina Müller staubte cool zum 1:0 ab (28.). Ein Treffer Stenzels (33.) wurde wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt und Bartel konnte per Kopf einen Abstimmungsfehler in der TuS-Defensive nicht nutzen (42.).

Erstes Saisontor von Johanna Bartel

Im zweiten Durchgang blieb der TSV dann auf dem Gaspedal und glänzte mit einigen starken Kombinationen. Eine solche veredelte Bartel nach einer knappen Stunde, als sie den Ball mit dem Rücken zum Tor annahm, ihn per Hacke an einer Verteidigerin vorbei legte und trocken zum 2:0 abschloss. Kurz darauf ließ der TSV eine doppelte Riesenchance aus, als Thalia Reckewell am Pfosten scheiterte und Martina Müller ihren Nachschuss zu zentral setzte. Das war aber vergessen als Lea Wohlfahrt eine Hereingabe zum 3:0-Endstand einköpfte.

Und Kirchhoff machte das Spiel aus Trainersicht noch etwas „perfekter“, indem er Lara Kositzki und Ayleen Georg ihre ersten Regionalliga-Minuten gewährte. Mit ihnen und Liliane Jaschke hatte der TSV „am Ende drei 16-jährige Mädels auf dem Platz, die sich das einfach verdient haben. Und unsere ,Küken’ haben ihre Sachen in der kurzen Zeit auch gut gemacht“, so der Trainer. „Das macht mich wirklich stolz und glücklich.“

TSV: Burmeister – A. Müller, Peth, Wohlfahrt, Reckewell (89. Jaschke) – Runge, Spelly – Gummert (88. Georg), Stenzel (90. Miszczak), Bartel – M. Müller (82. Kositzki).

Tore: 1:0 M. Müller (28.), 2:0 Bartel (59.), 3:0 Wohlfahrt (74.).

