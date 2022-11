Chancenlos in Langenfeld: Pascqual Eberlein und seine Zweitliga-Kollegen vom KSV leisteten sich zu viele Fehler.

2. Kegel-Bundesliga KSV leistet sich in Langenfeld einfach zu viele Fehler

Auf den ungeliebten Kunststoffbahnen in Langenfeld starteten die Schere-Kegler des KSV Helmstedt in die Rückrunde der 2. Bundesliga Nord – und mussten die Heimreise mit leeren Händen antreten. Denn einige Gästekegler kamen besser mit den Bedingungen zurecht, die anderen dafür nicht.

SKC Langenfeld/Paffrath – KSV Helmstedt 3:0 (54:24) 5187:4657. Auf der mit acht Kunststoffbahnen ausgestatteten Anlage wurden bereits mehrere deutsche Meisterschaften sowie internationale Wettkämpfe ausgetragen – wie 2019 die Weltmeisterschaft im Sportkegeln.

Für den KSV starteten Benjamin Keipert (725/1) sowie Timo Polk (805/5), der Gastgeber Antonio Perez (789/4) überspielen konnte. Dafür brachte Benjamin Schmitz (868/9) mit seinem Ergebnis die Hausherren mit 127 Holz in Führung.

Während die Langenfelder Niklas Johanns (840/8) und José Perez (884/11) kräftig an der Ergebnis-schraube drehten, hatten die KSV-Kegler leichte Startschwierigkeiten. Nachdem sich Stefan Seibt (828/7) und Michael Heim (806/6) aber an die Bahnen gewöhnt hatten, konnten sie am Ende ordentliche Ergebnisse vorweisen.

Zu Beginn des dritten Durchgangs hatten die Gastgeber wie erwartet eine klare Führung inne. Das Duo Marko Rittmann (874/10) und Patrick Springer (932/12) ging somit ohne Druck auf die Bahnen und lieferte sehr gute Ergebnisse ab. Hierbei lag Springer sogar lange Zeit auf Bahnrekord-Kurs.

Für die Gäste aus Helmstedt lief es dagegen gar nicht mehr. Siegfried Kruschke (747/3) und Pasqual Eberlein (746/2) leisteten sich – wie Keipert zu Beginn – einfach zu viele Fehler. Ansonsten wäre sicherlich auch ein Ergebnis um die 800 Holz möglich gewesen.

Am Samstag (13 Uhr) bestreiten die Helmstedter dann in der heimischen Kegelsportanlage in der Von-Guericke-Straße ihr Nachholspiel gegen Reckenfeld.

rst

