3:0 in Lachendorf: TV Bornum setzt Aufwärtstrend fort

Gerade bei der Blockarbeit überzeugten die Bornumer (in Schwarz) beim klaren Sieg in Lachendorf.

Aufwärtstrend bestätigt, drei Punkte gesammelt, den Anschluss ans Mittelfeld der Verbandsliga-Tabelle hergestellt: Die Fahrt zur SG Lachendorf hat sich für die Volleyballer des TV Bornum in vielfacher Hinsicht gelohnt. Beim glatten 3:0-Erfolg (25:22, 25:15, 25:20) überzeugten sie auf ganzer Linie.

TV Bornum beobachtet den Gegner und nutzt die Erkenntnisse

„Wir haben nahtlos an die Leistung der Vorwoche angeknüpft“, bilanzierte Kapitän Holger Klopschar zufrieden. Den ersten Schritt zum Erfolg machten die Bornumer noch in passiver Rolle, als sie den Gastgeber in dessen erstem Spiel gegen die VSG Düngen/Holle/Bodenburg (3:1) genau unter die Lupe nahmen. Unter anderem erkannten die Bornumer die Schwachstellen der SG bei der Annahme und nutzten diese in ihrem Spiel zu ihren Gunsten aus. Die starken Aufschläge der Bornumer taten dabei ihr Übriges.

Auch das Angriffsverhalten der Lachendorfer hatte der TVB sehr gut analysiert. „Unser Block hat dieses Mal hervorragend funktioniert, was zu vielen direkten Punkten für uns geführt hat“, berichtet Klopschar. Dabei tat den Bornumern gut, dass Mittelblocker Lennart Buda früher als geplant ins Team zurückgekehrt war. Eigentlich, so der TVB-Kapitän, habe Buda erst im neuen Jahr wieder einsteigen wollen, dann aber doch schon am Vier-Punkte-Heimspieltag vor einer Woche sein Comeback gegeben.

Zuspieler Tim Stautmeister agiert konstant und selbstbewusst

Ein Lob verteilte Klopschar auch an Zuspieler Tim Stautmeister, der „in den letzten Wochen einen richtigen Schub bekommen hat und nun viel konstanter und selbstbewusster agiert.“ Auch er habe dazu beigetragen, dass der TVB gegen Lachendorf „praktisch durchweg das Spiel gemacht und kaum Eigenfehler produziert hat“, sagte Klopschar. In allen Sätzen erspielten sich die Gäste früh ein recht komfortables Polster. Am engsten gestaltete die SG noch den ersten Satz – bis zum 21:23.

TVB: Buda, Starke, Stautmeister, Klopschar, A. Futterschneider, Olheiser, Schulze, Gerlach.

jse

