TVB Schöningen feiert Überraschungssieg beim STV Holzland

Helmstedt. Der MTV Sunstedt holt in einem wilden Spiel einen 1:3-Rückstand auf und kommt in der Nachspielzeit noch zum 4:3-Siegtreffer.

Witterungsbedingt haben am Wochenende in der 1. Kreisklasse nur drei Spiele stattgefunden. Dabei verlor Spitzenteam STV Holzland überraschend gegen Kellerkind TVB Schöningen. Gleich sieben Treffer bekamen die Zuschauer in Sunstedt zu sehen – der heimische MTV drehte gegen den FC Heeseberg II einen zwischenzeitlichen 1:3-Rückstand und siegte durch ein Tor in der Nachspielzeit.

STV Holzland – TVB Schöningen 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Standke (28.), 0:2 Zigann (31.).

Eigentlich wollte der STV mit einem Heimsieg gegen den Negativstarter TVB Schöningen vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz vorstoßen. Doch bereits im ersten Durchgang machte sich im STV-Lager nach Treffern von Julien Standke (28. Minute) sowie Pascal Zigann (31.) Ernüchterung breit. „Vielleicht haben einige Jungs unterbewusst den Gegner unterschätzt“, versuchte Holzland-Trainer Eberhard Ohse den schwachen Auftritt seiner Kicker zu erklären. „Wir haben es einfach nicht geschafft, unsere fußballerischen Qualitäten auf den Platz zu bekommen“, haderte Ohse. Nach dem Seitenwechsel versuchte der Tabellendritte noch einmal alles – jedoch ohne Erfolg. „Wir haben verdient verloren“, betonte der STV-Coach, der die starke Leistung der Gäste anerkannte. „Sie waren wacher und auch zweikampfstärker.“

MTV Sunstedt – FC Heeseberg II 4:3 (2:3). Tore: 1:0 Lunkewitz (9.), 1:1 Heiland (13.), 1:2 Böhm (21.), 1:3 Kuntze (31.), 2:3 Lunkewitz (43.), 3:3 Lunkewitz (66.), 4:3 Schulz (90.+2).

„Das ist Amateurfußball!“, jubelte Sunstedt-Trainer Frank Zöllner nach dem Siegtreffer von Julian Schulz in der Nachspielzeit. Nach rund einer halben Stunde hatte der MTV noch mit 1:3 hinten gelegen, kurz vor der Paus aber noch auf 2:3 verkürzt. „Wille und Gier waren stets vorhanden“, betonte Zöllner, dessen Angreifer Steve Lunkewitz mit einem Dreierpack glänzte. „Unser Sieg ist verdient“, ergänzte der MTV-Coach. „Es war ein gutes Niveau für die Kreisklasse.“

Außerdem spielte: FC Nordkreis II – SG Offleben/Büddenstedt 0:0.

