Für Essenrodes Herren soll in Empelde der Knoten platzen

Nach dem durchwachsenen Saisonauftakt in eigener Halle hoffen die Faustball-Teams des TuS Essenrode darauf, am 2. Spieltag der Niedersachsenliga Süd den Schalter umlegen zu können. Am Sonntag reisen sie nach Empelde, wo von 10 Uhr an erneut jeweils zwei Partien für sie auf dem Programm stehen. Allerdings sind die Vorzeichen nicht optimal, denn der TuS muss krankheits- und verletzungsbedingt auf einige Spieler verzichten. Unter anderem fehlt mit Florian Linke der Kapitän und Hauptangreifer der Erstvertretung.

TuS Essenrode I – TuS Empelde II. Zum Auftakt trifft Essenrodes „Erste“ auf den Ausrichter, der das mit Abstand das jüngste Team der Liga stellt. Zwar konnten die Essenroder die letzten sechs Begegnungen alle für sich entscheiden, „Em­pelde hat sich zuletzt aber enorm weiterentwickelt und am vergangenen Wochenende eine gute Leistung gezeigt“, warnt Patrick Linke, Spielertrainer der Essenroder, deren Zweitvertretung den Empeldern mit 0:3 unterlegen war. Linke weiter: „Insbesondere bei unserer angespannten Personalsituation müssen wir aufpassen, nicht frühzeitig den Anschluss an die Spitze zu verlieren.“

TuS Essenrode II – TuS Bothfeld. Essenrodes „Zweite“ trifft auf die zum Saisonauftakt spielfreien Bothfelder. Das könnte ein kleiner Vorteil für das Team von Stefan Olders sein. Um aber einen Sieg einfahren zu können, werden die Essenroder eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem ersten Spieltag zeigen müssen, an dem sie ohne Satzgewinn blieben. Denn die Hannoveraner sind „unterm Hallendach deutlich stärker als auf dem Rasen und verfügen über viel Erfahrung“, ordnet Patrick Linke ein. In der Vorsaison wurde Bothfeld sogar Vizemeister.

TuS Essenrode I – SV Erichshagen. Das Team des SV Erichshagen spielte in den Vorjahren zwar stets gegen den Abstieg, hat sich aber ebenfalls immens weiterentwickelt. Das zeigte sich vor einer Woche beim 3:1-Erfolg des SVE über Em­pelde II in der „Rosine“ in Lehre. Hinzu kommt laut Patrick Linke, dass die Mannschaft „immer vollen Einsatz und Leidenschaft zeigt. Wenn uns ein Sieg gelingen soll, müssen wir diesen Gegner ständig unter Druck setzen.“

TuS Essenrode II – SV Erichshagen. Nachdem Empelde II und Bothfeld das vorletzte Spiel des Tages bestritten haben, beschließt das Duell zwischen dem TuS II und Erichshagen den 2. Spieltag. Eine Möglichkeit, zum Erfolg zu kommen, bestehe für die Essenroder darin, dass es der Gegner „häufig mit der Brechstange versucht und entsprechend hohes Risiko geht“, analysiert Linke. Gelingt es dem TuS-Team, die Eigenfehlerquote gering zu halten und den gegnerischen Hauptangreifer viel zu beschäftigen, sei durchaus ein Sieg drin.

r.

