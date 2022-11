SpVg Süpplingen stürzt Lauingen Bornum fast von der Spitze

Fast hätte die SV Lauingen Bornum II die Tabellenführung in der 1. Fußball-Kreisklasse verloren. Doch ein Tor in der Schlussphase bewahrte die SV vor einer Niederlage gegen den Verfolger SpVg Süpplingen. Deutlich einfacher hatte es derweil der MTV Sunstedt.

SV Lauingen Bornum II – SpVg Süpplingen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Negrut (27.), 1:1 Hädelt (47.), 1:2 Sali (48.), 2:2 Köchy (87.).

Gleich zweimal geriet der Spitzenreiter gegen Süpplingen ins Hintertreffen, doch die SV bewies Moral und behielt immerhin einen Zähler zu Hause. Alexander Köchy hatte in Minute 87 zum Ausgleich getroffen und so die erste Saisonniederlage seines Teams verhindert. Durch die bessere Tordifferenz gegenüber dem nun punktgleichen FC Türk Gücü Helmstedt II bleibt die SV weiterhin auf Platz 1.

Julian Schulz trifft fünfmal für den MTV Sunstedt

MTV Sunstedt – TSV Süpplingenburg 10:2 (2:1). Tore: 1:0 Meeh (12.), 1:1 Kirchhoff (16.), 2:1, 3:1 Schulz (42., 49.), 4:1 Lunkewitz (55.), 5:1, 6:1, 7:1 Schulz (60., 62., 66.), 8:1 Richter (70.), 9:1 Lunkewitz (75.), 10:1 Neumann (80.), 10:2 Kirchhoff (85.).

Zweistelliger Sieg für Sunstedt, doch MTV-Coach Frank Zöllner hatte auch Kritik für sein Team übrig. „Man hat gemerkt, dass wir drei Wochen nicht gespielt haben, wir waren nicht im Rhythmus und haben kopflos agiert“, erklärte „Zölle“. Nach einigen Umstellungen lief es nach der Pause besser.

Herausragend war dabei Julian Schulz, der in Durchgang 1 bereits sehenswert per direktem Freistoß getroffen hatte. Er legte vier weitere Tore nach, darunter ein Hattrick binnen sieben Minuten. „Ab dem 4:1 haben wir Süpplingenburg dann an die Wand gespielt und uns stark nach vorne kombiniert. Ich hoffe, dass wir jetzt wieder in der Spur sind“, sagte Frank Zöllner. Während Sunstedt durch den Sieg auf Platz 5 kletterte, rutschte der von Julian Reimann trainierte TSV erstmals in dieser Saison auf einen Abstiegsplatz ab.

Außerdem spielten:

FSV Schöningen III – FC Türk Gücü Helmstedt II 3:6 (1:1). Tore: 1:0 Socola (9.), 1:1, 1:2 Jaiteh (43., 50.), 1:3 Rosenov (53.), 1:4 Schilling (60.), 1:5 Ibishi (65.), 2:5 Schulz (70.), 2:6 Schilling (83.), 3:6 Socola (90.).

FC Nordkreis II – FC Heeseberg II 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Justin Heiland (25.), 0:2 Naumann (36.), 0:3 Eigentor Fricke (49.), 0:4 Jean Heiland (89.).

STV Holzland – SG Lapautal 6:2 (3:1). Tore: 1:0 Gebregziabihier (2.), 1:1 Behrens (28.), 2:1 Vogel (33.), 3:1 Witt (45.), 4:1 Gebregziabihier (47.), 4:2 Behrens (70.), 5:2 Gebregziabihier (73.), 6:2 Vogel (90.).

