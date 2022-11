Das 0:2 bei Lupo Martini (in Hellblau) war das fünfte Spiel in Folge ohne "Dreier" für die FSV. Diese Serie wollen Gianluca Evers (links) und die Schöninger gegen Arminia Hannover beenden.

Fußball-Oberliga Dritter Heimsieg soll her: FSV Schöningen empfängt Arminia

Ausnahmsweise erst am Sonntag (14 Uhr) findet das Heimspiel der FSV Schöningen in der Fußball-Oberliga gegen Arminia Hannover statt.. „Arminia hatte kurzfristig um Verlegung gebeten und wir haben dem Wunsch selbstverständlich entsprochen“, klärt FSV-Vorsitzender Karsten Kräcker über den Grund auf.

FSV Schöningen und Arminia Hannover – bei beiden läuft es nicht rund

Die Gäste aus der niedersächsischen Landeshauptstadt haben am vergangenen Wochenende vor eigenem Publikum gegen den TSV Pattensen eine 0:5-Klatsche kassiert und warten nun schon seit vier Spielen auf einen Punktgewinn. Mit 12 Zählern auf der Habenseite belegen sie aktuell Rang 14 – den letzten Nichtabstiegsplatz –, und das auch nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber der FT Braunschweig. Auswärts ist die Arminia mit bislang nur einem Sieg (4:1 bei den Freien Turnern) und einem Remis (1:1 in Bersenbrück) sogar Liga-Schlusslicht.

„Was den Kader betrifft, ist Arminia Hannover eine sehr gute Mannschaft. Wenn ich die Namen so durchgehe, dann sehe ich da richtig großes Potenzial“, sagt Schöningens Coach Bastian Breves. „Warum sie im Moment nicht erfolgreicher spielen, kann ich aus der Ferne nicht sagen. An der Qualität kann es meiner Meinung nach nicht liegen.“ Das würden auch die klaren Siege gegen Eintracht Celle (3:0) und den VfB Oldenburg (7:1) belegen.

Doch auch bei der FSV läuft es zurzeit ergebnistechnisch nicht rund. In den letzten fünf Spielen gelang dem Aufsteiger kein Sieg. Mit Blick auf die jüngste 0:2-Niederlage bei Lupo Martini Wolfsburg sagt Breves: „Wir haben schon gesehen, dass es gegen manche Mannschaften genügt, 60 bis 65 Minuten gut zu spielen. Gegen eine Spitzenmannschaft wie Lupo reicht es eben nicht.“ Die Partie sei aber abgehakt, am Sonntag bestehe die nächste Chance, den dritten Heimsieg einzufahren und das schlanke Polster von nur vier Punkten zum ersten Abstiegsplatz zu vergrößern.

„Arminia bevorzugt wie wir ein 4-2-3-1-System und hat genau wie wir im Moment einige Probleme in der Defensive. Deshalb werde ich unser System leicht verändern“, kündigt Breves an, ohne Näheres preiszugeben. Physisch sei seine Mannschaft gut drauf, sagt der FSV-Trainer, im taktischen Bereich müsse sie hingegen noch nacharbeiten, um wieder siegreich zu sein.

Bastian Breves gibt Spielern aus der zweiten Reihe Chance sich zu zeigen

Nach den fünf sieglosen Spielen spricht Breves auch die Wechselwirkung zwischen Spaß und Erfolg an: „Der Spaß am Fußball ebnet den Weg zum Erfolg – und wenn man gewinnt, ist der Spaß natürlich immer da. Aber verliert man, kommen die ersten Kritiker aus der Mannschaft, so nach dem Motto: ,Wir haben nicht gewonnen, weil ich nicht gespielt habe’“, erklärt Breves.

„Jetzt können sie abliefern“, betont der FSV-Coach mit Blick auf Sonntag. Weil mit Sergej Evljuskin (5. gelbe Karte), Nils Bremer (Schulterverletzung) und Gunnar Niemann (Muskelfaserriss) gleich drei Spieler aus der Startformation ausfallen, bekommen am Sonntag einige „Leute aus der zweiten Reihe, die sich mit guten Leistungen im Training aufdrängen und ihren Einsatz auch verbal einfordern, die Chance, sich zu zeigen“, so Breves.

