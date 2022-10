Der starke Aufsteiger ruft: Türk Gücü zu Gast in Rautheim

Helmstedt. Am Samstag steht die erste Partie des Wochenendes auf dem Programm, bereits am Montag kommt Arminia Vechelde nach Helmstedt.

Mit zwei Siegen am Doppelspieltag gegen Rautheim und Vechelde wollen Semih Kurtoglu (rotes Trikot) und Türk Gücü an Spitzenreiter Volkmarode (weiße Trikots) dranbleiben.

Sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter SC RW Volkmarode hat der Fußball-Bezirksligist FC Türk Gücü Helmstedt zurzeit. Die Kreisstädter haben zwar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, dürfen aber keine Punkte mehr liegen lassen, um weiter vom Landesliga-Aufstieg zu träumen. Über das verlängerte Wochenende ist der FC doppelt gefordert. Am Samstag tritt Türk Gücü bei Aufsteiger FC Rautheim an, zwei Tage später ist Arminia Vechelde zu Gast bei den Helmstedtern (Anstoß jeweils um 14.30 Uhr).

„Das wird kein leichtes Spiel“, meint Helmstedts Trainer Fatih Özmezarci mit Blick auf die Partie am Samstag in Rautheim. Der Liganeuling hatte in der Bezirksliga keine Eingewöhnungsprobleme, mit Platz 6 steht der FC mehr als ordentlich da. „Rautheim hat eine eingespielte Truppe, bei der einige Jungs schon in der Landesliga gespielt haben“, weiß Özmezarci.

Das Umschaltspiel muss Türk Gücü unterbinden – und selbst schnell nach vorne spielen

Der wahrscheinlich bekannteste Spieler der Hausherren ist Torjäger Tim Schmalkoke (10 Saisontore). „Er ist ein wirklich gefährlicher Stürmer, auf den man immer aufpassen muss“, warnt der Helmstedter Coach sein Team. „Wir werden ihn jetzt aber nicht extra in Manndeckung nehmen. Wir haben auf der Sechser-Position und in der Innenverteidigung gute Jungs, die da mithalten können.“ Wichtig wird laut Özmezarci, dass sein Team nicht ins offene Messer laufen darf. „Da müssen wir ganz genau aufpassen und das Umschaltspiel unterbinden. Bei eigenem Ballbesitz soll es dafür schnell nach vorne gehen.“

Nur 48 Stunden später steht für den FC dann das nächste Spiel an. Kellerkind Arminia Vechelde ist zu Gast. „Vechelde ist ordentlich in die Saison gestartet. Aber zurzeit scheint der Wurm drin zu sein“, ordnet Türk Gücüs Trainer ein. Acht Zähler holten die Arminen aus den ersten fünf Partien. Sechs der sieben darauffolgenden Spiele verloren sie jedoch. „Für uns ist klar, dass wir die drei Punkte holen wollen. Aber unser Fokus liegt erst einmal auf dem Spiel am Samstag. Bis dahin denken wir noch nicht an Vechelde.“

Personell sieht es bei den Helmstedtern durchwachsen aus. Neben dem langzeitverletzten Ilyas Bircan stehen auch Masirullah Omarkhiel (Flitterwochen) und Adrian Goransch (Seminar) in den nächsten Spielen nicht zur Verfügung.

