„LaBo“ verpasst die Entscheidung und wird spät bestraft

Dieses 2:2 (1:1) der SV Lauingen Bornum in der Mittwochabend-Partie der Fußball-Bezirksliga 2 gegen den TSV Germania Lamme fühlte sich für die „LaBo“-Elf wie eine Niederlage an. Die Leidenschaft, mit der die SV auf eigenem Platz auftrat, blieb am Ende unbelohnt – der Landesliga-Absteiger glich in der Schlussminute aus.

Die Lammer taten sich auf dem holprigen Geläuf in Bornum im Umgang mit dem Ball zunächst weniger schwer als die Platzherren. Bis zum gegnerischen Strafraum spielte Lamme gut, im Strafraum verteidigte die SV indes resolut – anfangs aber nicht gänzlich fehlerfrei.

In der 15. Minute gingen die Gastgeber mit der ersten Torannäherung der Partie in Führung. Johannes Weihe eroberte sich am rechten Flügel den Ball – und leitete jenen Spielzug ein, den er schließlich selbst abschloss. Über Raphael Spilker im Zentrum landete die Kugel auf der linken Seite bei Magnus Müller, dessen Hereingabe der in Position gelaufene Weihe per Direktabnahme zum 1:0 vollendete.

Es blieb das für lange Zeit letzte offensive Signal der Gastgeber. Lamme trat nun vehementer auf. Nach einem Freistoß landete der Ball auf dem Kopf von Ben Luis Adam, doch der Lammer bekam nicht genug Druck hinter den Ball (19.). Sekunden später verhinderte ein Lauinger Abwehrbein nach Andrew Bowdens Schuss gerade noch den Ausgleich. Lamme hatte weiter etwas mehr vom Spiel und prüfte SV-Keeper Patrick Martinetz. In der 39. Minute parierte er erst per Fußabwehr gegen Adam, dann lenkte er Franck Boris Megaptche Nono Schuss aus der zweiten Reihe über den Querbalken. Kurz vor der Pause traf Lamme dann zum überfälligen 1:1. Bowden bediente mit letzter Kraft Grazian-Dennis Borucki, der Martinetz überwand (44.).

Halbzeit 2 blieb zunächst ereignisarm – bis in Minute 57. SV-Kapitän Robin Jaworski stocherte den Ball nach einer Ecke aus dem Gewühl zum 2:1 über die Torlinie. Dennis Evers hätte sieben Minuten später für Entspannung bei der SV sorgen können, das Duell Schütze gegen Torhüter entschied aber Florian Schneider für sich.

Lamme machte in der Folgezeit Druck, die SV verteidigte die Führung jedoch leidenschaftlich – und vergab mehrere Großchancen auf die Entscheidung. Jasper Reichel nach klasse Dribbling (85.) und nach einem Konter freistehend (88.) scheiterte an Schneider. Das rächte sich in Minute 90, als Julian Eggers’ Freistoß aus 21 Metern an die Lattenunterkante und von dort zum 2:2 hinter die Linie sprang.

Tore: 1:0 Weihe (15.), 1:1, Borucki (44.), 2:1 Jaworski (57.), 2:1 Eggers (90.).

