Bornum. Für die SV gilt es, an der zweiten Hälfte der Partie gegen Vechelde (3:0) anzuknüpfen. Mit dem TSV Germania kommt nun ein Landesliga-Absteiger.

Weiter geht's! Johannes Weihe (links) und die SVLB müssen nur drei Tage nach ihrem Sieg gegen Vechelde schon wieder ran. Landesliga-Absteiger Lamme ist zu Gast in Bornum.

Fußball-Bezirksliga 2 Lauingen Bornum will „Lamme nicht in die Karten spielen“

Die Theorie klingt erst mal recht simpel: „Wir müssen die Leistung aus der zweiten Halbzeit am Sonntag einfach am Mittwoch in beiden Halbzeiten zeigen“, nennt Trainer Marcel Schoolmann die Grundvoraussetzung dafür, dass seinen Bezirksliga-Fußballern der SV Lauingen Bornum im Nachholspiel gegen den TSV Germania Lamme (19 Uhr in Bornum) ein weiterer „Dreier" gelingt.

Mit dem 3:0-Erfolg gegen Arminia Vechelde beendete das SV-Team am Sonntag seine Dürrephase von drei Spielen ohne Punktgewinn und verließ damit vorerst wieder die Abstiegsränge. Besonders freute sich Schoolmann darüber, dass seine Mannschaft erstmals seit dem 5:0-Sieg gegen Groß Lafferde Ende August – danach gab es 20 Gegentreffer in sechs Partien – wieder zu null gespielt hatte. „Jetzt bekommen wir es aber mit einem Topgegner zu tun“, betont der SV-Coach. „Lamme hat die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen uns auf Platz 5 zu klettern“, sagt Schoolmann. Genau da habe er das Team von Trainer Thomas Heinzel vor der Saison auch erwartet – in den Top 5.

Drei Punkte einfahren – Lammes Sprung verhindern

Der Landesliga-Absteiger verfüge über „eine gefestigte Truppe und ein sehr gutes Umschaltspiel. Wir müssen also umso wacher sein und unsere Fehler im Spielaufbau, von denen wir am Sonntag auch wieder einige hatten, minimieren, um Lamme bloß nicht in die Karten zu spielen“, mahnt der „LaBo“-Trainer. Gegen Vechelde bekamen die Rot-Weißen derlei Situationen noch wegverteidigt, mit ihrer höheren Qualität würden die Braunschweiger diese aber wohl besser nutzen als die Arminia, ahnt Schoolmann.

Ihm sei bewusst, dass es eine sehr schwierige Aufgabe für seine Mannschaft wird, „aber wir wollen Lammes Sprung auf Platz 5 verhindern, indem wir den nächsten Heimsieg einfahren“. Hilfreich dürfte dabei sein, dass sich die personelle Situation wohl weiter entspannt. Zwei, drei Fragezeichen gebe es noch, mit etwas Glück, so Schoolmann, „kann ich aber sogar zum zweiten Mal in Folge die gleiche Startelf aufs Feld schicken. Und mit Jasper Reichel, der in den Kader zurückkehrt, bekommen wir eine weitere gute Option hinzu.“

