3:3 – Für die Barmkerinnen „eine gefühlte Niederlage“

Es war ein Spiel mit ganz vielen Facetten – und ganz sicher eines, das eine besondere Aufarbeitung zur Folge haben wird. Nach dem 3:3 (3:1)-Unentschieden seines TSV Barmke gegen den FC St. Pauli in der Frauenfußball-Regionalliga Nord fiel Trainer Marcel Kirchhoff die Einordnung nicht ganz einfach. „Es ist eine gefühlte Niederlage, weil das 3:3 völlig unnötig war“, sagte er deutlich angesäuert zunächst, um dann aber nachzuschieben: „Und am Ende können wir sogar noch froh über den Punkt sein.“

Die Barmkerinnen knüpften zunächst an ihre Aufholjagd in Kiel (3:3) eine Woche zuvor an. Sie agierten selbstbewusst und offensiv orientiert, ließen sich von den Hamburgerinnen nicht unter Druck setzen, sondern bauten mit Ruhe und Geduld ihre Angriffe von hinten auf. So dauerte es auch nur bis zur 7. Minute, ehe Olga Miszczak per Steilpass Martina Müller einsetzte, die aus spitzem Winkel zum 1:0 traf.

Torhüterinnen zeichnen sich in munterer erster Halbzeit aus

Vier Minuten später eroberte Misz­czak den Ball per Grätsche, St. Pauli stellte das Verteidigen ein, der Pfiff der Schiedsrichterin blieb aber aus. Müller steuerte allein aufs Gästetor zu, scheiterte aber an der stark reagierenden Torhüterin. Nun setzten die vom ehemaligen Profi Jan-Philipp Kalla betreuten Hamburgerinnen erste offensive Akzente. Jana Burmeister im TSV-Tor rettete zunächst gegen Emma Frings (13.), eine Minute später klatschte ein Schuss der Gäste an die Latte.

Barmke blieb am Drücker. Johanna Bartel bediente Müller, die den Ball clever abschirmte und dann auf Miszczak weiter passte, die auf 2:0 erhöhte (17.). „Ich habe mich gefreut, dass wir dieses Mal von Beginn an da waren“, sagte Kirchhoff, der gleich noch eine Großchancen seiner Elf sah. Ein starker Reflex von Friedrike Ihle verhinderte beim Schuss von Melissa Bruns das 3:0.

Wohl dem Gefühl der Überlegenheit geschuldet, schaltete der TSV urplötzlich zwei Gänge zurück. Fehlpässe und Querschläger mehrten sich, die Hektik nahm zu, die Abstimmung ging verloren. Binnen weniger Minuten gab der TSV das Ruder aus der Hand. St. Pauli nutzte die Räume – speziell im Zentrum, wo viele der zweiten Bälle landeten und sich das Fehlen von Kapitänin Katharina Runge deutlich bemerkbar machte –, zum Anschlusstreffer.

Die Partie schien zu kippen, doch dann lud der FC mit einem zu kurz geratenen Rückpass Martina Müller ein, die das Geschenk annahm. Mit dem 3:1 war Barmke wieder obenauf. Miszczak verzog beim ersten Abschluss nach Wiederbeginn knapp. Dann lenkte auf der Gegenseite jedoch Lea Wohlfahrt einen Schuss, der weit vorbeigegangen wäre, unglücklich ab – das 3:2 (51.).

TSV Barmke vergibt beste Chancen auf die Vorentscheidung

Der TSV steckte den Nackenschlag gut weg, verpasste aber durch Misz­czak, die im Eins-gegen-eins gegen St. Paulis Schlussfrau vertändelte, die sofortige Antwort. Anschließend verzog Lina Peth nach einer Ecke, ehe erneut die als Ersatz für Leonie Stenzel (privat verhindert) auf der 10 agierende Miszczak an Ihle scheiterte. Zu Chancen kam Barmke auch danach noch, defensiv schwamm der TSV aber – eine Folge dessen, „dass einige das, was wir an taktischen Dingen angesprochen hatten, nicht umgesetzt haben“, monierte Trainer Kirchhoff und betonte: „Wir haben es St. Pauli ermöglicht, hier noch zu punkten.“

Die Gäste zogen nun aus allen Lagen ab. Ein Raunen ging durchs Publikum, als Burmeister einen tückischen Flatterball mit einem irren Reflex noch an die Latte lenkte (74.) und einen Aufsetzer aus der unteren Ecke kratzte (77.). Dann aber überwand Vanessa Zawada mit einem Freistoß aus etwa 20 Metern Barmkes Keeperin doch noch einmal (82.), ehe diese mit einer weiteren Glanztat zumindest die Nullnummer für den TSV noch verhinderte.

TSV: Burmeister – A. Müller, Peth, Wohlfahrt, Gummert (76. Kafka) – Kirchhoff, Spelly (88. Harmel) – Bruns (46. Pribyl), Miszczak, Bartel – M. Müller.

Tore: 1:0 M. Müller (7.), 2:0 Misz­czak (17.), 2:1 Hechtenberg (34.), 3:1 M. Müller (43.), 3:2, 3:3 Zawada (50., 82.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de