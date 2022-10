Toreflut im Spiel der HG Elm

Torreiche Partien lieferten die drei Helmstedter Kreisvertreter am 5. Spieltag in den Handball-Landesligen ab. In der Staffel Ost bleibt der VfL Lehre das Sorgenkind, er belegt nach der Heimschlappe gegen Wietzendorf weiter einen Abstiegsplatz. Zu deutlichen Erfolgen vor eigenem Publikum kamen dagegen in der Staffel Süd sowohl die HG Elm als auch der HSV Warberg/Lelm II.

Landesliga, Staffel Süd

HG Elm – HSG Bad Harzburg/Vienenburg 42:34 (20:16). „Das Positive vorweg: Wir haben 42 Tore erzielt“, sagte HG-Trainer Andreas Simon. „Und das, obwohl wir nicht in bester Formation angetreten sind.“ Mit Jan-Hendrik Vahldiek und Noah Kaufmann fehlten unter anderem zwei zuletzt sehr treffsichere Rückraumschützen. Dass seine Mannschaft jedoch 34 Gegentore kassierte gegen einen Gegner, der kein gehobenes Landesliga-Niveau verkörpert, wurmte den HG-Coach dagegen. „In der Abwehr haben wir noch viel Arbeit“, blickte Simon voraus. „Wir haben zu viele Phasen in unserem Spiel, in denen wir nicht gut genug decken.“

Dafür saß der „zweite Anzug“ im Angriff. Der A-Jugendliche Gerrit Gerloff wirbelte nach Belieben, kam am Ende auf den Tagestopwert von 11 Toren. Alexander Scheller (8) und Tom Deupert (7), der im mittleren Rückraum geschickt die Fäden zog, assistierten Gerloff. Auch Linkshänder Martin Schoel (8) hielt sich offensiv nur selten zurück. Diesem Tore-Quartett der HG hatten die Gäste nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Früh waren die Weichen gestellt: Die Hausherren legten eine schnelle 7:2-Führung vor und hielten ihre Gäste aus dem Nordharz mit einer Ausnahme (21:18, 34. Minute) stets deutlich auf Distanz. „Gut gefallen hat mir, dass wir nach Ballgewinnen zu schnellen Toren nach Gegenstößen gekommen sind“, sagte Simon. Wären da nicht die 34 Gegentreffer gewesen. Der HG-Trainer wirbt für Geduld: „Wir werden erst ab November, wenn alle Spieler zurück sind, ein anderes Gesicht zeigen.“

HG Elm: Meyer, Rokitta – Gerloff 11, Scheller 8, Walburg 1, K. Vahldiek 1, S. Maack 1, Deupert 7, Schoel 8, J. Maack 5.

HSV Warberg/Lelm II – SG Spanbeck/Billingshausen 37:14 (18:9). Der HSV-Express kam früh ins Rollen, nach 20 Minuten war die Partie beim Stand von 12:4 vorentschieden. Von den Gästen gab es kaum Gegenwehr. „Für viele Gegner ist es schwer, gegen unsere bewegliche 5:1-Deckung Lösungen zu finden“, sagte Warbergs Trainer Heiko Böhm. Das wurde zwischen den Minuten 31 und 50 deutlich, als die HSV-Reserve nur ein Gegentor kassierte und sich vom 18:10 auf 30:11 absetzte. Von den überforderten Gästen gab es kaum Widerstand. „Wir haben umgesetzt, was wir im Training geübt haben“, sagte Böhm. „Nämlich das konsequente Umschalten auf Offensive, um den Gegner ins Laufen zu bringen.“

Böhm nutzte früh im Spiel die Gelegenheit, seinem kompletten Kader viele Minuten auf dem Spielfeld zu geben. „Trotz der Wechsel gab es in unserem Spiel keinen Qualitätsabfall“, freute sich der HSV-Coach. „Es ist unser Anspruch, aus einer guten und sicheren Abwehr heraus zu spielen und dem Gegner wenig Möglichkeiten zu geben, ins Spiel zu kommen. Das ist uns gegen Spanbeck bestens gelungen.“

HSV Warberg/Lelm II: Kroll, Parbst – Motzko 2, Rustenbach 5, Pfützenreuter 3, Rosenblatt 3, Matschulla 2, Müller 4, Pissarczyk 8, Boese 3, Wawryk 3, Feller 3, Krawacki, Rosenblatt 1.

Landesliga, Staffel Ost

VfL Lehre – TSV Wietzendorf 24:31 (13:14). Auf die Lehrschen kommen schwierige Zeiten zu. Die Mannschaft liefert keine Ergebnisse. Nach dem fünften Spiel steht sie zum vierten Mal mit leeren Händen da, im dritten Heimspiel setzte es die zweite Niederlage.

Dabei waren die Vorzeichen gute: Erstmals in dieser Saison stand Trainer Hannes Ermisch ein vollzählig besetzter Kader zur Verfügung. „Deshalb ist es um so ärgerlicher, dass wir nichts mitnehmen aus diesem Spiel“, sagte der VfL-Coach. der jedoch konstatieren musste, dass Wietzendorf deutlich stärker auftrat, als es die bisherigen Ergebnisse der Heidjer erahnen ließen. „Vor allem über die Außenpositionen haben sie uns viele Probleme bereitet“, erzählte Ermisch.

Die Lehrschen dagegen offenbarten nicht nur Probleme in der Defensive – „wir haben zweite und dritte Bälle nicht in die Hände bekommen“, so Ermisch –, sie haderten auch mit ihren Abschlussschwächen in der Offensive. Ein Beispiel: Der VfL vergab vier Siebenmeter, zudem zahlreiche Würfe im freien Duell Werfer gegen Torhüter.

Den entscheidenden Schritt Richtung Auswärtssieg machte Wietzendorf zwischen der 32. und 38. Minute, als sich die Mannschaft vom 14:14 auf 19:14 absetzte. Eine Antwort des VfL auf diesen Zwischenspurt blieb aus.

VfL Lehre: Lempart, Gomula – Fischer 5, Jacobitz 5, Alcape Meyer 3, Schmidt 2, Margraf 1, Rockar, Großmann 2, Gottsknecht 6, Rothermund, Lewerdomski, Wenzel.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de