Titel-Hattrick für Karsten Krause vom TSV Germania Helmstedt

Helmstedt. Die Senioren ermitteln ihre Landesmeister in Zeven – LAV Rümmer überzeugt mit der 4-x-100-m-Staffel in der Altersklasse M70.

Die kleine Delegation aus dem Kreis Helmstedt, bestehend aus Karsten Krause (von links), Joachim Schmidt, Gerd Friedrich, Udo Böttcher, Thomas Böhm und Manfred Böttcher, brachte es in Zeven auf fünf Landesmeistertitel.

Sie haben zum Schlussspurt angesetzt: Zum Ende der Leichtathletik-Saison wurden nun die Landesmeisterschaften der Senioren in Zeven ausgetragen. Und gleich fünf Titel gingen in den Kreis Helmstedt.

Karsten Krause vom TSV Germania Helmstedt räumt Titel ab

Karsten Krause vom TSV Germania Helmstedt bestritt an den beiden Wettkampftagen zehn Disziplinen. Im 400-m-Hürdenlauf, im Diskuswurf und im Dreisprung errang er jeweils den Landesmeistertitel der M30 und war damit der große Abräumer. In den weiteren Disziplinen 100 m, 110 m Hürden, 200 m, Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen und Speerwurf belegte Karsten Krause jeweils den zweiten Platz. Herausragend waren dabei seine Leistungen im Dreisprung mit 11,82 m und Weitsprung mit 5,22 m.

Vom LAV Rümmer ging wie oft in den vergangenen Jahren eine 4-x-100-m-Staffel an den Start. In der M70 konnten die Rümmeraner mit Gerd Friederich (M80), Udo Böttcher (M70), Joachim Schmidt (M75) und Manfred Böttcher (M70) den Landestitel gewinnen. Ihre Siegerzeit betrug 1:21,72 Minuten.

Gerd Friederich nahm auch an den Wurfdisziplinen der M80 teil. Siegreich war er im Speerwurf. Den 400-g-Speer warf er auf 22,07 m. Im Kugelstoßen und im Diskuswurf belegte er jeweils den Rang 2. Joachim Schmidt wurde Vizemeister im Hochsprung, Udo Böttcher gewann Bronze im 100-m-Sprint.

Vom MTV Schöningen startete Thomas Böhm (M60) im Diskuswurf. In einem großen Teilnehmerfeld belegte er Platz 6.

